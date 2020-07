Nuova Hyundai Santa Fe: tutte le caratteristiche delle versioni elettrificate

Di Dario Montrone giovedì 16 luglio 2020

Oltre alla versione Mild Hybrid a gasolio, la gamma della nuova Hyundai Santa Fe comprenderà anche le declinazioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid



La nuova generazione della Hyundai Santa Fe sarà disponibile nelle versioni elettrificate Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-In Hybrid. Nel corso del prossimo autunno debutterà la declinazione Full Hybrid da 230 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 1.6 T-GDi SmartStream e il propulsore elettrico da 44,2 kW o 60,1 CV. Inoltre, la vettura è dotata della batteria da 1,49 kWh, nonché del cambio automatico 6AT a sei rapporti.

Nel corso del 2021, invece, sarà introdotta la configurazione Plug-In Hybrid della nuova Hyundai Santa Fe, da 265 CV di potenza complessiva e 350 Nm di coppia massima. La suddetta motorizzazione a benzina, tuttavia, è abbinata all'unità elettrica da 66,9 kW o 91,0 CV. Confermato l'abbinamento con il cambio automatico 6AT a sei rapporti, mentre la batteria ha la capacità di 13,8 kWh per garantire più autonomia nella modalità di guida elettrica.

Anche diesel con la tecnologia Mild Hybrid

La gamma della nuova Hyundai Santa Fe comprenderà anche la motorizzazione diesel 2.2 CRDi SmartStream da 202 CV di potenza e 440 Nm di coppia massima, abbinata al cambio automatico a doppia frizione 8DCT ad otto rapporti e dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Per quanto riguarda le dimensioni, la rinnovata SUV media sudcoreana misura 479 cm in lunghezza, 190 cm in larghezza, 169 cm in altezza e 277 cm nel passo. Inoltre, sarà disponibile nelle configurazioni con l'abitacolo a cinque o sette posti.