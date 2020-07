Audi: il motore 4.0 TFSI a benzina per i modelli SQ7 ed SQ8

Di Dario Montrone mercoledì 15 luglio 2020

Ecco il motore a benzina 4.0 TFSI V8 biturbo da 507 CV di potenza per la SUV sportiva Audi SQ7, ma anche per la SUV coupé SQ8

Nel corso del prossimo autunno, le SUV sportive Audi SQ7 ed SQ8 saranno disponibili con il motore a benzina 4.0 TFSI V8 biturbo da 507 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio automatico tiptronic ad otto rapporti che alla trazione integrale quattro. A livello di prestazioni, entrambi i modelli accelerano da 0 a 100 in 4,1 secondi, mentre la ripresa da 80 km/h a 120 km/h necessita di soli 3,8 secondi. La velocità massima, invece, è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Il nuovo propulsore TFSI a benzina dei modelli Audi SQ7 ed Audi SQ8 è dotato anche del sistema di disattivazione dei cilindri con la sigla COD (acronimo di Cylinder On Demand), nonché dei supporti motore attivi anti vibrazioni. L'impianto di scarico, invece, prevede il doppio attuatore elettrico per la gestione del sound. Inoltre, non manca il dispositivo Audi drive select con le sette modalità di guida comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad ed individual.

Equipaggiamento di prim'ordine per la massima sportività

La dotazione di serie delle nuove Audi SQ7 TFSI ed SQ8 TFSI comprende anche il sistema Adaptive air suspension sport con le sportive sospensioni pneumatiche adattive, lo sterzo integrale, i cerchi in lega da 21 pollici e i freni a disco anteriori da 400 millimetri di diametro con le pinze di colore nero caratterizzate dal logo Audi Sport. Tra gli optional, invece, figurano i freni a disco in carboceramica con le pinze di colore grigio antracite, i cerchi in lega da 22 pollici o 23 pollici (solo per la SQ8), più il pacchetto Telaio Advanced completo di stabilizzazione antirollio attiva e differenziale sportivo.