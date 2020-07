Volkswagen Care for You: a Luglio, Golf 7 1.6 TDI BUSINESS da 129 Euro

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 15 luglio 2020

Volkswagen per il mese di luglio propone il suo Car for You, una formula che consente di portarsi a casa una vettura usata di Volkswagen in modo agevolato ma nel rispetto rigoroso dei parametri di qualità

A luglio, Volkswagen estende alle sue auto usate Care for You, l’offerta basata sulla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) che include il rimborso delle prime tre rate, la manutenzione ordinaria e l’assicurazione a tutela della salute per tutta la durata del contratto. Con tale iniziativa, i vantaggi riservati al nuovo vengono estesi anche all'usato recente. Con Care for You, ad esempio, è possibile avere una Golf 7 1.6 TDI 115 CV Business del 2019 che ha percorso circa 27.000 km con un anticipo di 4.580 Euro e 35 rate da 129 Euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 7,46%). L'usato di qualità è certificato dal programma Das WeltAuto del Gruppo Volkswagen, che con i suoi 110 controlli rigorosi garantisce auto con un passato sicuro, anche di altre marche.



Care for You

Care for You è in vigore per il mese di luglio e prevede il rimborso delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen entro una settimana dal loro pagamento. L'offerta non riguarda solo la Volkswagen usata scelta ma anche il Cliente, per garantire maggiore sicurezza nel caso di imprevisti che coinvolgano la sua salute. Infatti, per tutta la durata del contratto, oltre alla garanzia estesa a due anni Free Top-up, sono incluse la manutenzione ordinaria e un'assicurazione a tutela della salute della Volkswagen Financial Services. Questa prevede un’indennità di 100 Euro al giorno per un massimo di sette giorni in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d’indennità da convalescenza.



Progetto Valore Volkswagen

La formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen è disponibile su auto usate della marca Volkswagen con meno di 42 mesi di anzianità e consente di acquistarle con un anticipo compreso tra lo 0 e il 35% e una rata personalizzata, così da soddisfare le diverse necessità individuali di mobilità. Al termine della durata scelta per il contratto, il Cliente potrà decidere se tenere l’auto pagando il Valore Futuro Garantito, restituirla o sostituirla con un'altra Volkswagen, nuova o usata, continuando a beneficiare dei vantaggi di Progetto Valore Volkswagen. L'usato è certificato dal programma Das WeltAuto, dedicato ai veicoli usati di qualsiasi brand garantiti dal Gruppo Volkswagen. L’offerta include modelli di tutte le marche: auto che hanno fino a 7 anni di vita e a 150.000 km, certificate, garantite e coperte da servizi dedicati. Tutte le vetture Das WeltAuto sono sottoposte a 110 rigorosi controlli di qualità che ne garantiscono l’efficienza e la sicurezza.