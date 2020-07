FCA: a luglio bonus fino a 10.000 euro sulle vetture del Gruppo

Di Junio Gulinelli martedì 14 luglio 2020

Incentivi alidi anche senza rottamazione per l'acquisto di vetture nuove Fiat, Jeep, Alfa Romeo e Lancia





FCA annuncia nuovi incentivi per il mese di Luglio con bonus fino a 10.000 euro (anche senza rottamazione) per chi acquista una vettura nuova Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia.

I bonus Fiat

Nello specifico FCA offre fino a 7.000€ euro di bonus per l’acquisto di una Fiat con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Inoltre, con la stessa formula, è possibile acquistare una Fiat 500X a partire da 14.500€ oppure una 500L o una Tipo a partire da 11.900€.

I bonus Jeep

Anche il marchio Jeep offre un bonus fino a 7.000€ sui modelli Renegade e Compass, senza rottamazione, beneficiando del finanziamento a 49 mesi Jeep Excellence (by FCA Bank) che prevede “Zero Anticipo e Zero rate nel 2020”. Lo stesso vantaggio di 7.000€ è disponibile sull’acquisto delle nuove Renegade e Compass 4xe, anch’essi finanziabili senza anticipo e con prima rata a gennaio 2021. Inoltre, fino al 31 agosto, sono valide iniziative straordinarie sull’acquisto di Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna, con bonus che possono arrivare a 20.000€ per Grand Cherokee e fino a 10.000€ per Cherokee.

I bonus Alfa Romeo e Lancia

Per gli amanti della sportività e di Alfa Romeo, il Gruppo FCA ha previsto una soluzione finanziaria molto interessante, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021: in caso di adesione a finanziamento FCA Bank, infatti, su una vasta selezione di Giulietta in pronta consegna, è possibile beneficiare di un bonus che arriva fino a 10.000€, anche senza usato da rottamare. E per che invece sceglie la Lancia Ypsilon, il bonus può arrivare a 4.000€, anche senza usato da rottamare.