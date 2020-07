BMW iX3: tutte le caratteristiche della nuova SUV elettrica

Di Dario Montrone martedì 14 luglio 2020

286 CV di potenza e almeno 450 km di autonomia massima per la nuova BMW iX3, l'inedita SUV a propulsione elettrica di medie dimensioni del costruttore bavarese

Ecco la nuova BMW iX3, modello 'alter ego' a propulsione elettrica della SUV media X3, in arrivo entro fine anno sul mercato internazionale e prodotta presso l'impianto cinese di Shenyang in sinergia col partner locale Brilliance Automotive. La vettura è equipaggiata con il motore elettrico eDrive da 286 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h.

L'inedita SUV elettrica BMW iX3 è dotata della batteria da 80 kWh che garantisce l'autonomia massima di almeno 450 km, posizionata nel sottoscocca e integrata nel pianale. Rispetto alla X3, il baricentro è più basso di 7,5 centimetri, mentre il volume del bagagliaio varia dai 510 litri di capacità minima in configurazione standard ai 1.560 litri di capienza massima nella modalità a pieno carico. La batteria può essere ricaricata in 7,5 ore con la ricarica a corrente alternata AC grazie alla presa trifase da 11 kW, oppure in 34 minuti con la ricarica a corrente continua DC da 150 kW. Inoltre, la nuova SUV elettrica bavarese prevede anche il sistema di trazione ARB ereditato dalla i3 e il dispositivo BMW Iconic Sounds Electric per l'abitacolo.



La nuova BMW iX3 è già in prevendita sul mercato italiano al prezzo base di 73.000 euro relativo alla versione nell'allestimento Inspiring, con la dotazione di serie completa di vernice metallizzata, cerchi in lega da 19 pollici, fari a led, tetto apribile panoramico in vetro, portellone automatico, Driving Assistant Professional con il dispositivo Active Cruise Control dotato di funzione Stop&Go, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Warning e Lane Departure Warning, Park Distance Control con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, volante sportivo, pacchetto portaoggetti, illuminazione ambientale, sedili regolabili elettricamente, climatizzatore automatico trizona, sistema multimediale BMW Live Cockpit Professional con il navigatore satellitare integrato, BMW Intelligent Personal Assistant, Apple CarPlay e Android Auto, Remote Software Upgrade, BMW Connected Charging, ricarica wireless e autoradio digitale DAB.

La gamma della nuova BMW iX3 comprende anche la declinazione nell'allestimento Impressive che costa 79.000 euro, anche perché la dotazione di serie prevede in più: cerchi in lega aerodinamici Jet Black diamantati da 20 pollici con gli inserti in alluminio satinato, fari Full Led adattivi, vetri anteriori ad isolamento acustico, modanature in alluminio levigato Pearl Chrome, Comfort Access, interni in pelle Vernasca Black con le cuciture a contrasto, sedili sportivi anteriori con il supporto lombare, display BMW Head-Up, High Beam Assistant e Parking Assistant Plus, retrocamera, controllo gestuale BMW Gesture Control, impianto audio surround Harman Kardon e hotspot WiFi.