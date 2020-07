Volkswagen ID.3: in arrivo gli allestimenti standard

Di Tommaso Giacomelli martedì 14 luglio 2020

Volkswagen ha annunciato l'arrivo di tutti gli allestimenti disponibili per la ID.3, la compatta elettrica di Wolfsburg. Consegne in Italia a partire dal 2021

Dopo la First Edition, il 20 luglio arriveranno nella maggior parte dei mercati europei gli allestimenti standard della Volkswagen ID.3, compreso quello italiano. La compatta elettrica sarà formata da sette versioni preconfigurate, fra cui la variante ProS con batteria maggiorata. In Germania, le consegne delle nuove varianti partiranno da ottobre, mentre in Italia ci sarà da attendere fino al 2021.



Le versioni

La ID.3 ProPerformance possiede una batteria da 58 kWh, con un'autonomia di 420 km (misurata nel ciclo Wltp), utilizza la trazione posteriore e sfrutta un motore da 150 kW e 310 Nm, capace di raggiungere prestazioni davvero interessanti: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi. Già dall'allestimento base la vettura è comprensiva di: navigatore, cruise control adattivo e ricarica a induzione per lo smartphone. Nella versione Life, il pacchetto include anche i sedili e il volante riscaldabili e due ingressi Usb aggiuntivi.

La gamma prosegue con l'allestimento Style, che punta forte sul design, e che offre una fanaleria a Led e il tetto panoramico; il pacchetto Business è comprensivo di alcuni confort, tra cui la telecamera posteriore e il sistema keyless; l'allestimento Family aggiunge ai fari a Led e al tetto panoramico, il climatizzatore bizona e le dotazioni della Business; l'allestimento Tech, invece, è comprensivo di tutti gli assistenti alla guida come il Travel Assist, il Side Assist e l'Emergency Assist, oltre che su un infotainment completo di head-up display e impianto stereo premium; infine il Max, equipaggiato con tutti i pacchetti disponibili sulle altre versioni, sedili massaggianti, sterzo progressivo e DCC.

Ultima ma non ultima è la versione Tour, basata sulla ID.3 ProS in configurazione a quattro posti, dotata di una batteria da 77 kWh, autonomia fino a 550 km e ricarica a 125 kW. Pensata per un utilizzo più a lungo raggio, questa versione ha di serie l'head-up display, i pacchetti Sound e confort, la fanaleria a Led, i sedili massaggianti, i cerchi da 19" e tutti gli Adas previsti sulla ID.3.



Listino prezzi

Quello per l'Italia non è stato ancora diramato, ma nel frattempo è stato stilato il listino prezzi per la Germania. La ProPerformance base parte da 35.574,95 euro, la Life da 37.787,72 euro, la Style da 40,946.04 euro, la Business da 41.287,22 euro, la Family da 42.305,87 euro, la Tech da 44.810 euro e la Max da 43.680,32 euro, mentre la ProS parte da 40,936.31 euro per la configurazione d'accesso e 45.917,48 per l'allestimento Tour.