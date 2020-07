Ares Design: il primo video ufficiale della Panther ProgettoUno

Di Dario Montrone venerdì 10 luglio 2020

In arrivo la nuova supercar Panther ProgettoUno, primo modello del programma Legends Reborn del coachbuilder modenese Ares Desgn

Per il lancio dell'esclusiva supercar Panther ProgettoUno, la carrozzeria Ares Design ha rilasciato il primo video ufficiale denominato "Shaping Carbon" e girato nelle strade di campagna del modenese. Presentata ufficialmente lo scorso anno al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este 2019, la Ares Design Panther ProgettoUno è il primo modello del programma Legends Reborn dell'atelier italiano fondato dal manager Dany Bahar e sarà prodotto in soli 21 esemplari.

La supercar Ares Design Panther ProgettoUno è equipaggiata con il motore a benzina 5.2 V10 aspirato da 650 CV di potenza che, in abbinamento al cambio sequenziale a doppia frizione e sette rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di oltre 325 km/h, accelerando da 0 a 100 in 3,1 secondi. Inoltre, la meccanica comprende anche la trazione integrale, più l'impianto di scarico dedicato in acciaio inossidabile e prodotto a mano, mentre la carrozzeria in fibra di carbonio è stata concepita a livello aerodinamico mediante la tecnologia CFD.

Tutte le altre specifiche caratteristiche

Esteticamente, la nuova Panther ProgettoUno di Ares Design è riconoscibile soprattutto per i fari anteriori a scomparsa, con lampade bi-led e la specifica struttura in alluminio e fibra di carbonio. Inoltre, sono previsti i cechi in lega di alluminio forgiato Vossen anteriori da 20 pollici e posteriori da 21 pollici di diametro. L'abitacolo, invece, è dotato di interni in pelle e Alcantara, plancia in stile retrò con il quadro strumenti digitale in TFT completo del display HD da 12,3 pollici e impianto audio Daniel Hertz.