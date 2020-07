GP di Stiria F1 2020: orari e programma della gara di Spielberg

Di Rosario Scelsi venerdì 10 luglio 2020

Ecco le informazioni utili per tuffarsi nelle emozioni della prossima gara del campionato del mondo di F1 2020

Dopo il lungo lockdown, i motori delle monoposto di Formula 1 torneranno a rombare per il secondo atto del campionato del mondo 2020, che andrà in scena al Red Bull Ring di Spielberg, teatro dell'imminente Gran Premio di Stiria, in programma nel weekend.

Il circuito, precedentemente noto come Österreichring ed A1-Ring, vanta una lunga e prestigiosa storia, pronta ad arricchirsi ulteriormente nella sfida di domenica.

Tra le sue curve danzeranno gli interpreti del Circus, al volante delle loro monoposto, per scrivere un'altra pagina di questa stagione agonistica, che ha già consegnato un primo verdetto nel Gran Premio d'Austria di Formula 1 della scorsa settimana, vinto da Valtteri Bottas su Mercedes.

Il team della "stella" gode dei favori del pronostico, grazie alle doti della sua W11, sul cui spessore prestazionale ci sono pochi dubbi. L'efficacia di questo bolide sulla pista di Spielberg, dove si torna correre a sette giorni di distanza, anche se con un nome diverso della gara (caso unico nella storia del Circus), dovrebbe confermarsi in modo naturale, ma nel mondo dei Gran Premi è imprudente sbilanciarsi.

Cresce l'attesa per la Ferrari, con riflettori puntati su Charles Leclerc, giunto secondo nella tappa inaugurale del campionato del mondo 2020, grazie alle sue doti di pilotaggio e a una buona dose di fortuna. Ci saranno dei progressi per la SF1000? Difficile dirlo, ma è improbabile il miracolo in pochi giorni. Presto sapremo come andrà a finire.

GP di Stiria F1 2020: orari televisivi

Venerdì 10 luglio

Prove Libere 1: dalle 11 su Sky Sport F1

Prove Libere 2: dalle 15 su Sky Sport F1

Sabato 11 luglio

Prove Libere 3: dalle 12 su Sky Sport F1

Qualifiche: dalle 15 su Sky Sport F1. Differita TV8 alle 18

Domenica 12 luglio

Gara: dalle 15:10 su Sky Sport F1. Differita TV8 alle 18