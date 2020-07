Nuova Mercedes-Benz Classe S: le novità del sistema multimediale My MBUX

Di Dario Montrone mercoledì 8 luglio 2020

Ecco il nuovo sistema multimediale My MBUX per la Mercedes-Benz Classe S modello W223, ovvero la nona generazione dell'ammiraglia della Stella in arrivo prossimamente

Con la nuova Mercedes-Benz Classe S debutterà anche la seconda generazione del sistema multimediale MBUX, acronimo di Mercedes-Benz User Experience e caratterizzato dalla nuova denominazione My MBUX. La novità principale sarà rappresentata dalla presenza di ben tre display touch screen nella zona posteriore dell'abitacolo, tutti dotati dell'immancabile comando vocale "Hey, Mercedes!".

Tra le altre novità del sistema multimediale My MBUX per la nuova Mercedes-Benz Classe S figurano anche la grafica tridimensionale del display grazie alla tecnologia OLED, il collegamento in rete con i dispositivi di sicurezza del pacchetto ADAS e la nuova procedura di autenticazione che, oltre al classico Pin o QR Code, prevede anche la combinazione tra l'impronta digitale, il riconoscimento facciale e vocale.

Le altre principali caratteristiche di My MBUX

La nuova generazione della ammiraglia Mercedes-Benz Classe S sarà dotata anche del doppio Head-Up Display, nonché del display head-up a realtà aumentata. Infine, tra le caratteristiche del nuovo sistema multimediale My MBUX figureranno anche il display touch screen centrale da 12,8 pollici, il riconoscimento vocale in 27 lingue diverse, l'aggiornamento Over The Air, l'hard-disk SSD da 320 GB e la RAM da 16 GB.