Peugeot 308 TCR: debutto con vittoria a Varano de Melegari

Di Rosario Scelsi martedì 7 luglio 2020

Vittoria in gara 1, nella prima tappa della serie turismo 2020, per la Peugeot 308 TCR

Esordio luminoso nella stagione agonistica 2020 della serie turismo, organizzata da Formula X, per la Peugeot 308 TCR, che al suo debutto in Italia si è imposta lo scorso weekend nella sfida di Varano de' Melegari. La vettura francese ha fatto sventolare il vessillo del leone nella tappa d'apertura del campionato, alla ripresa delle attività in pista dopo il lockdown.

Evoluzione da corsa della precedente 308 Racing Cup, la Peugeot 308 TCR ha messo a frutto i progressi compiuti sull'antesignana in vari ambiti strategici: motore, aerodinamica, assetto. Il risultato raccolto sul circuito parmigiano sembra confermare la qualità del lavoro svolto dagli uomini della casa transalpina.

Ad accompagnare l'auto di Peugeot Sport, iscritta come 24h Special nella cavalcata vincente di Varano de' Melegari, è stato l'inossidabile Massimo Arduini, che ne ha gestito al meglio le danze, conquistando imperiosamente la pole position e dominando poi la prima gara dell'ATCC.

Ricordiamo che la spinta, sulla 308 TCR, fa capo a un collaudato e performante motore PureTech turbo da 1.6 litri, con 350 cavalli di potenza, annunciati dal design accattivante e aggressivo. Il cuore pulsante è accoppiato ad un cambio sequenziale con paddle al volante. Possente l'impianto frenante, con dischi da 370 mm, che rallentano efficacemente la marcia in corsa della vettura transalpina, il cui peso alla bilancia è di appena 1.100 kg.

Riferendosi al successo di Varano de' Melegari, ecco le parole di Massimo Arduini: "Sono davvero soddisfatto ed anche un po' emozionato, ad essere sincero. Nel nostro piccolo abbiamo scritto una piccola parte di storia di Peugeot Sport, conquistando la prima vittoria per una 308 TCR in una gara di una serie italiana. Questo fine settimana la nostra vettura è stata fenomenale, grazie anche ai pneumatici Pirelli siamo stati al top in tutte le sessioni e la vittoria è stata il naturale coronamento dell'ottimo lavoro svolto".

"Il risultato di Varano -prosegue Arduini- è un ottimo segnale per la stagione che va ad iniziare. Dal prossimo appuntamento tornerà al mio fianco Giuseppe Bodega e insieme punteremo a conquistare il titolo italiano del Trofeo SuperCup". I due entreranno insieme in azione già nel weekeend del 27 e 28 luglio sul tracciato di Magione, pronto ad ospitare il round inaugurale dell'affollatissima serie turismo del Trofeo SuperCup.