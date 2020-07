Hyundai: maxi rottamazione su tutta la gamma per il mese di luglio

Di Tommaso Giacomelli martedì 7 luglio 2020

Per il mese di Luglio, Hyundai propone una serie di incentivi alla rottamazione su tutta la sua gamma di modelli. In aggiunta vengono proposti dei voucher promozionali, cumulabili con gli incentivi alla rottamazione

Hyundai lancia l'operazione Maxi Rottamazione Hyundai, una nuova strategia commerciale improntata alla massima accessibilità su tutti i modelli. Questa iniziativa comprende un incentivo di 1.500 euro a tutti i clienti che rottamano una vettura di immatricolazione pari o superiore a 10 anni (veicoli immatricolati entro il 31.12.2009). Lo scopo è di fornire un sostegno alla domanda per contribuire a far ripartire i consumi e stimolare la ripresa ma soprattutto di dare uno slancio al rinnovo del parco circolante italiano, che è tra i più vecchi d'Europa con i suoi dodici anni di media. La Maxi Rottamazione Hyundai è valida per l'acquisizione di tutti i modelli – dalla gamma i-Range con nuova i10, i20 e i30, alla gamma green IONIQ, fino alla ricca gamma SUV con Kona, Tucson e Santa Fe, disponibili sia nelle motorizzazioni termiche che elettrificate.



Ulteriori vantaggi

Ci sono a disposizione anche sconti dedicati a ogni singolo modello in gamma, tanto che Hyundai propone due Voucher con l'obiettivo di premiare i clienti che già guidano Hyundai, e quelli che acquistano la prima auto in assoluto. Grazie al Voucher LOYALTY, tutti i clienti già in possesso di una Hyundai (nel proprio nucleo familiare) possono usufruire di uno sconto addizionale, variabile in base al modello prescelto: per i10, i20 e ix20

il bonus vale 500 euro mentre per i30, gamma Kona, Tucson, Santa Fe e IONIQ Hybrid vale 1.000 euro; Kona Electric insieme a IONIQ Plug-in ed Electric garantisce invece un vantaggio di 1.500 euro. Ai clienti che acquistano una vettura per la prima volta, Hyundai dedica il Voucher NEW BUYER: un bonus fisso di 500 euro valido su tutti i modelli.

Per scaricare il voucher è sufficiente collegarsi alla pagina Promozioni sul sito Hyundai, selezionare la tipologia di Voucher desiderato e inserire nome, cognome, mail, telefono e il proprio concessionario Hyundai di preferenza. Il voucher arriverà direttamente via mail e dovrà essere presentato in

concessionaria per l’acquisto entro il 31 luglio 2020. I Voucher sono cumulabili alla Maxi Rottamazione Hyundai, mentre le due tipologie di voucher, LOYALTY e NEW BUYER, non sono cumulabili tra loro. Inoltre, ulteriori vantaggi vengono garantiti a chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, flessibile e completamente personalizzabile, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla.