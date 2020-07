Incentivi auto: nuovi aiuti per il 2020

Di Junio Gulinelli lunedì 6 luglio 2020

Il governo stanzia nuovi sussidi per l'acquisto di auto Euro 6 e aggiunge ulteriori incentivi per le elettriche e ibride plug-in





Il governo spinge sulla ripresa del settore auto. Giovedì scorso la maggioranza ha infatti trovato un accordo sui nuovi emendamenti che amplieranno il decreto Rilancio e che già sono stati confermati dalla commissione Bilancio alla Camera. Ma che ora dovranno passare l’esame della Camera. Nello specifico sono stati introdotti nuovi incentivi (per un totale di 50 milioni di euro) per chi acquista auto Euro 6 e ulteriori sconti (che si sommano alla precedente proposta) per l’acquisto di auto ibride plug-in ed elettriche.

Sussidi per le Euro 6

Dal 1 agosto fino al 31 dicembre 2020, a chi deciderà di acquistare un’auto Euro 6 con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 110g / km, fino a un massimo di 40.000 euro e con rottamazione di un’auto vecchia di almeno 10 anni , sarà destinato un bonus di 1.500 euro, al quale andrà sommato un ulteriore bonus di 2.000 euro garantito dalla concessionaria. 3.500 euro in totale, quindi, che potranno comunque essere sommati allo sconto del venditore. Senza rottamazione gli incentivi si riducono fino a un massimo di 750 euro, più 1.000 euro garantiti dalla concessionaria.

Ibride plug-in ed elettriche. Cresce l’eco-bonus

In questa categoria rientrano le auto con emissioni di CO2 comprese tra i 0 e i 60 grammi / km. In questo caso il governo stanzia un ulteriore incentivo di 2.000 euro al quale si cumulano altri 2.000 euro garantiti dal concessionario, sempre in caso di rottamazione. Senza rottamazione per le elettriche e ibride il plus di incentivo è di 1.000 euro + 1.000 euro della concessionaria. Pertanto per le vetture con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km gli incentivi lievitano da 6 mila e 10 mila euro con rottamazione e da 2.500 a 6.500 euro senza rottamazione. Per quelle tra i 21 e i 60g/km gli aiuti crescono invece da 2.500 a 6.500 euro con rottamazione, e da 1.500 a 3.500 euro senza rottamazione.