Formula 1, domenica si parte dall'Austria: il calendario ufficiale 2020

Di Francesco Irace mercoledì 1 luglio 2020

Le prime due gare in Austria, poi un calendario da otto gare ancora in fase di aggiornamento

Ci siamo. Inizia il conto alla rovescia in vista della anomala e tardiva partenza del Campionato del Mondo di Formula 1. È questa la settimana giusta, mentre tra un paio di settimane circa sarà la volta della MotoGP. Dunque, tutto è pronto per il GP d'Austria, prima delle otto gare previste dal calendario modificato a causa della pandemia. Tuttavia per alcuni GP si attende ancora l'ufficialità e non è ancora da escludere la possibilità che il Mugello possa essere inserito come GP della Toscana.



Ferrari corre in onore di Zanardi

Domenica in Austria la Ferrari correrà il primo GP del 2020 con la scritta #ForzaAlex ben visibile sui lati della monoposto, in segno di vicinanza ad Alex Zanardi. "Si tratta di un messaggio di supporto al campione paralimpico che sta lottando per la vita nell'ospedale di Siena", sottolineano a Maranello.



Calendario ufficiale Formula 1 2020

5 luglio Austria

12 luglio Austria

19 luglio Ungheria

2 agosto Gran Bretagna

9 agosto Gran Bretagna

16 agosto Spagna

30 agosto Belgio

6 settembre Italia (Monza)