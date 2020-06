Hyundai i10 N Line: al via la produzione

La quarta sportiva di Casa Hyundai entra in produzione. La Casa coreana ha annunciato l’avvio della catena di montaggio, presso lo stabilimento Assan Otomotiv Sanayi di Smirne, in Turchia, della nuova Hyundai i10 N Line. Si tratta della versione della piccola utilitaria equipaggiata con l’allestimento sportivo che si ispira alla famiglia più radicale del marchio, quella contraddistinta dalla ’N’.

Oltre al design esterno specifico, così come gli interni dedicati, la nuova Hyundai i10 N Line è equipaggiata anche con un esclusivo motore 1.0 Turbo GDi da 100 CV, che rende la guida ancor più dinamica e divertente.

Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presidente Marketing e prodotto di Hyundai Motor Europe, ha dichiarato:





“Dando a Nuova i10 il suo motore più potente, abbiamo voluto sottolineare come l’allestimento N Line non abbia a che fare solo con il suo nuovo look, ma anche con la dinamicità. Aggiungendo questi elementi sportivi a quella che è una city car già molto sicura e affidabile, abbiamo voluto rendere il suo fascino apprezzabile da una platea ancor più ampia di clienti”.