Maserati Levante con il tricolore fatto a mano

Di Rosario Scelsi sabato 27 giugno 2020

Omaggio al Belpaese firmato Maserati, per ribadire l'orgoglio delle proprie radici

Maserati è un fiore all'occhiello tricolore. La storia del marchio modenese ha regalato al prestigio del nostro paese. Ora la casa del "tridente" vuole ribadire l'amore per la sua culla ambientale, vestendo con una speciale livrea dedicata all'Italia le Maserati Levante Trofeo e GTS, equipaggiate con il potente motore V8.

Una fascia tricolore, realizzata a mano da esperti verniciatori del Plant di Modena, riveste il cofano e la parte superiore delle vetture sottoposte al trattamento, per sottolineare l'eccellenza del Made in Italy.

A partire dal mese di luglio, cinque esemplari con questa particolare livrea saranno esposti nelle principali città del mercato EMEA. Nello specifico, saranno tre Maserati Levante Trofeo e due Levante GTS. Poi il vestito sarà disponibile per tutti i mercati internazionali e per tutti i modelli dell'attuale gamma del "tridente". Con questa nuova proposta di "abbigliamento" per le proprie vetture, Maserati ribadisce il sodalizio con performance, innovazione, tecnologia, stile e...italianità.