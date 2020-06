MINI Challange 2020: la nona edizione è pronta al via

Di Tommaso Giacomelli giovedì 25 giugno 2020

Parte la nona edizione del MINI Challange, il campionato monomarca che porta la sportiva britannica a correre sulle piste italiane più importanti nell'arco di 5 tappe

La nona edizione del campionato monomarca MINI Challenge è pronta a prendere forma anche in questo 2020. MINI quindi non esce dalla pista, anzi conferma il suo coinvolgimento in prima persona nel Motorsport, in quanto massima espressione dell'anima del Marchio che si ritrova proprio nelle corse. Ad ogni modo, il MINI Challange riparte in questo travagliato anno anche grazie al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 , che ha dato il via libera agli eventi e alle competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dalla rispettiva federazione. In virtù di ciò, il Campionato monomarca MINI riparte, sempre supportato anche in questa stagione da Aci Sport Italia, seppur per ora a porte chiuse ovvero senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla Federazione Sportiva Automobilistica.



Le vetture

Anche nel 2020 i team sportivi, sponsorizzati dai concessionari MINI e da Promodrive, e i piloti si sfideranno durante cinque weekend di gara, da luglio ad ottobre all’interno degli Aci Racing Weekend, promossi da ACI Sport Italia, sui più importanti circuiti italiani di omologazione internazionale, dove sfrecceranno le due tipologie di vetture, protagoniste indiscusse delle ultime stagioni: la MINI John Cooper Works Challenge Pro e la MINI John Cooper Works Challenge Lite. Entrambe basate su MINI John Cooper Works 3 porte, le due vetture sono estremamente prestazionali, la prima con 265 CV e la seconda con 231 CV e sono dotate di un allestimento specifico racing, di un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo divertimento di guida.



Calendario e Circuiti

Il campionato MINI Challenge 2020 si sviluppa nel corso di cinque weekend di gara, all’interno della programmazione ACI Sport Italia.





1^ Tappa



18-19 luglio 2020 – Autodromo internazionale del Mugello

Viale Giacomo Matteotti, 72, 50038 Scarperia e San Piero (FI)

Km 5,245





2^ Tappa



1-2 agosto 2020 – Misano World Circuit Marco Simoncelli

Via Daijiro Kato 10 - 47843 Misano A. (RN)

Km 4,226





3^ Tappa



29-30 agosto 2020 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Via F.lli Rosselli, 2 - 40026 Imola (BO)

Km 4,909





4^ Tappa



19-20 settembre 2020 – Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

Via Mola Maggiorana 4/6 - 00063 Campagnano di Roma (RM)

Km 4,085





5^ Tappa



17-18 ottobre 2020 – Autodromo Nazionale di Monza

Via Vedano n° 5 – Parco di Monza – 20900 Monza

Km 5,793