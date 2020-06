Ford Focus: al debutto la versione EcoBoost Hybrid

Di Dario Montrone martedì 23 giugno 2020

Ecco la versione a propulsione ibrida della Ford Focus, con la tecnologia 'mild hybrid' da 48V e il motore 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV o 155 CV



La compatta Ford Focus è disponibile anche nella nuova versione EcoBoost Hybrid, con la propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V. Grazie allo starter generator BISG in sostituzione dell'alternatore standard, nonché al sistema di disattivazione dei cilindri, questa nuova declinazione garantisce più prestazioni e meno consumi di carburante.

Nello specifico, la tecnologia 'mild hybrid' da 48V della Ford Focus sarà appannaggio del motore a benzina 1.0 EcoBoost, proposto nelle versioni da 125 CV e 155 CV di potenza, entrambe abbinate al cambio manuale a sei marce. Confermate, invece, tutte le altre motorizzazioni, sia con l'alimentazione a benzina che diesel.

Altre novità per l'abitacolo e la sicurezza

Per l'occasione, la Ford Focus prevede altre novità oltre alla nuova configurazione EcoBoost Hybrid, come il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici abbinato al modem di bordo FordPass Connect di serie ed il dispositivo Local Hazard Information - in arrivo entro fine anno - con la funzionalità di avviso del pericolo in tempo reale. Per il resto, sono stati confermati anche gli allestimenti ST-Line, ST-Line X, Active, Active X ed Active V.