BMW Team Italia lancia la sfida nel Campionato Italiano Gran Turismo 2020

Di Tommaso Giacomelli venerdì 19 giugno 2020

BMW Team Italia è pronta alla sfida nella nuova stagione del Campionato Italiano Gran Turismo 2020, che partirà dalla tappa del Mugello nel weekend del 18-19 luglio

L'11 giugno 2020 è stato firmato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha decretato che gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dalla rispettiva federazione, sono consentiti a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla rispettive Federazioni Sportive Nazionali. Le attività sportive di Aci Sport sono ammesse e, in particolare, il Campionato Italiano Gran Turismo che avrà il suo debutto con la serie Endurance all'autodromo del Mugello nel week end del 18-19 luglio, a cui seguirà la gara d'esordio della serie Sprint al Misano World Circuit il 2-3 agosto. Il campionato vedrà in calendario quattro gare della Serie Endurance dalla durata di 3 ore e con quattro tappe della Serie Sprint formate da due gare di 50 minuti + 1 giro. Tutte le corse avranno le sessioni di prove libere e ufficiali. Per ciascuna serie saranno otto i titoli italiani che verranno assegnati in questa stagione, la diciottesima del tricolore Gran Turismo, oltre a quattro Trofei Nazionali e tre Coppe Nazionali con equipaggi composti da due o tre piloti e vetture appartenenti alle classi GT3, GT4 e GT Cup.



L'impegno di BMW Team Italia

Il BMW Team Italia parteciperà con un certo impegno alla stagione tricolore, prendendo parte alle Serie Endurance e Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo GT3 con la BMW M6 GT3 e del Campionato Italiano Gran Turismo GT4 con la BMW M4 GT4. Il BMW Team Italia è gestito dalla Ceccato Motors Racing Team di Gianfranco Ceccato, Team Owner con i figli Michele e Alessandro, ed è formato da Roberto Ravaglia, Team Manager, Luigi Slongo, Team Principal, e Roberto Rinaldi, Direttore Sportivo. Federico Izzo, direttore Marketing di BMW Italia, ha così commentato: "Riaccendere i motori anche del campionato GT è un messaggio importante, soprattutto in un anno complesso come quello che stiamo vivendo. Per noi di BMW, il mondo delle gare fa parte del DNA della marca e ci consente di esprimere il piacere di guidare nella sua forma più pura. Devo ringraziare il nostro concessionario e partner Gianfranco Ceccato e tutti gli sponsor, che malgrado il periodo economico difficile, hanno deciso di rilanciare la sfida e rinnovare gli investimenti per mantenere alto l’entusiasmo e l’emozione del mondo delle gare. Anche questo è un segnale importante per la ripartenza del comparto automotive e del Paese e la presenza di Alessandro Zanardi nella gara finale di Monza sarà la classica ciliegina sulla torta di una stagione che ci auguriamo ricca di soddisfazioni per il nostro team”.

“Sono felice di dare, anche nel 2020, un contributo al BMW Team Italia”, ha dichiarato Alex Zanardi, Pilota e brand Ambassador BMW, “Quest’anno la tappa di Monza rappresenta qualcosa di più che una semplice gara, soprattutto per la valenza che assume nella regione più colpita dalla crisi epidemiologica. Correre a Monza incarna la volontà di ripartire, di rimettersi in viaggio dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto. Sarà bellissimo poter risalire sulla BMW M6 e riprovare le emozioni della gara”.

“Aver ricevuto semaforo verde per la ripresa delle nostre attività sportive dopo alcuni mesi veramente difficili per tutti noi, è stata una notizia tanto attesa quanto fantastica. Un ringraziamento ad ACI che ha permesso tutto questo con il loro protocollo sanitario perché garantire la sicurezza e la salute di tutti è la priorità assoluta. Anche se il programma sportivo è stato definito tardi a causa della pandemia, con grandi sacrifici abbiamo deciso, in accordo con BMW Italia, di disputare in ogni caso la stagione sportiva 2020 per non interrompere questa collaborazione e per dare un segnale di positività a tutto il mondo del Motorsport che è nel DNA del nostro gruppo. Aver saputo poi che Alex Zanardi avrebbe disputato con noi la gara di Monza è stato un ulteriore fattore trainante e stimolante per tutti noi”, ha dichiarato Gianfranco Ceccato, Team Owner.

“Per il BMW Team Italia il 2020 sarà ricordato, oltre alle difficoltà della pandemia anche per avere nel Team tre giovanissimi piloti, due dei quali minorenni, e sono sicuro che riusciranno a mettere in evidenza il proprio talento di cui personalmente non nutro alcun dubbio. Abbiamo disputato due giorni di test a Misano nei primi giorni di Giugno e sono molto soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra e dai piloti; il 26 Giugno svolgeremo un ulteriore test a Misano Adriatico con la GT4 per recarci poi il 7 e 8 Luglio al Mugello per una due giorni di test con la M6 GT3 e la M4 GT4 prima dell’inizio del campionato”, ha commentato Roberto Ravaglia, Team Manager.



Le vetture e i piloti

La BMW M6 GT3 è stata concepita per le gare di Endurance e ha debuttato nella stagione 2016, sostituendo la BMW Z4 GT3. La vettura da corsa costruita sulla base della BMW M6 Coupé viene alimentata da un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo. La BMW M4 GT4 ha partecipato la scorsa stagione per la prima volta al Campionato italiano dopo una stagione di debutto nel 2018 dove si è guadagnata il titolo di "Auto da corsa dell'anno" ai Professional MotorSport World Expo Awards.

Stefano Comandini e Marius Zug sono i due piloti del BMW Team Italia per il campionato Sprint GT3 che saranno affiancati nelle quattro gare del Campionato Endurance GT3 da un pilota ufficiale di Monaco. Alex Zanardi sarà il terzo pilota nella gara di novembre a Monza. Avranno a disposizione la BMW M6 GT3. Francesco Guerra e Simone Riccitelli sono i due piloti del BMW Team Italia per il campionato Sprint GT4 che saranno affiancati nelle quattro gare del Campionato Endurance GT4 da Nicola Neri. Loro saranno invece gli alfieri a bordo della M4 GT4.



Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2020