Honda Jazz: disponibilità e prezzi della quarta generazione

Di Junio Gulinelli venerdì 19 giugno 2020

L'utilitaria giapponese tutta rinnovata ed elettrificata arriva in Italia con un listino che parte da 22.500 euro





Solo ibrida e declinata anche nell’inedita variante Crosstar con assetto rialzato e look più sportivo. Così cambia la Honda Jazz che sbarca in Italia con la quarta generazione e un listino da 22.500 euro per la versione standard e da 26.900 euro per la Crosstar.

Chi la acquisterà in fase di lancio potrà però giovare dell’estensione della garanzia a 8 anni (chilometraggio illimitato), con un prezzo di accesso scontato (solo con finanziamento) che scende a 19.900 euro. Oltre all’allestimento base Comfort, la nuova Honda Jazz conta due ulteriori versioni: Elegance (da 23.800 euro) ed Executive (da 25.400 euro).

Nuova Honda Jazz: Efficienza al primo posto con il sistema e:HEV

L’unica configurazione meccanica, e:HEV, è composta dal sistema semi-ibrido i-MMD da 109 CV di potenza complessiva, con il motore 1.5 i-VTEC DOHC a benzina abbinato a due propulsori elettrici e al cambio automatico eCVT.

In quanto a prestazioni la nuova Honda Jazz Hybrid raggiunge la velocità massima di 175 km/h, accelerando da 0 a 100 in 9,4 secondi. Per quanto riguarda l'efficienza, il consumo medio ammonta a 3,6 litri di carburante per 100 km (quasi 28 km/litro) e le emissioni di CO2 sono pari a 82 g/km.

L'equipaggiamento della nuova Honda Jazz

La dotazione di serie, invece, è completa del pacchetto Honda Sensing che comprende vari dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida, ovvero Cruise Control Adattivo, sistema di mantenimento della corsia, RDMS con supervisione della carreggiata e dieci airbag (tra cui l'innovativo airbag centrale anteriore).

All’interno la visibilità è stata migliorata con un parabrezza più ampio, il cui campo visivo è passato da 69° a 90° grazie a montanti anteriori più sottili (mentre quelli posteriori sono stati rafforzati). I sedili e il divanetto posteriore possono contare inoltre su una nuova imbottitura ispessita e il sistema di infotainment, tutto nuovo e compatibile con Apple Carplay e Android Auto, dispone di un nuovo schermo touch da 9 pollici (per la Elegance), hotspot wifi di bordo (optional) e assistente vocale dotato di intelligenza artificiale che riconosce il linguaggio naturale.

Più sicura che mai

La nuova Honda Jazz è molto più ricca anche sotto il profilo ella sicurezza, sia attiva che passiva. Di serie ha in dotazione 10 airbag, una nuova telecamera frontale grandangolare ad alta definizione e un ampio pacchetto di sistemi di assistenza alla guida tra cui la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni anche al buio, il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, l'avviso di abbandono della carreggiata, il monitoraggio dell'angolo cieco, il riconoscimento automatico dei segnali stradali con limitatore intelligente e la regolazione automatica dei fari abbaglianti.