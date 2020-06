Calendario 2020 Porsche Carrera Cup Italia, Porsche Festival nel 2021

Di Rosario Scelsi venerdì 19 giugno 2020

Il monomarca riparte nel rispetto dei protocolli sportivo-sanitari; slitta al prossimo anno il Porsche Festival

L'emergenza Coronavirus ha stravolto la stagione della Porsche Carrera Cup Italia 2020 ed ha fatto slittare in avanti il Porsche Festival, che saluta l'anno in corso senza colorare il cuore degli appassionati con la tinta delle sue emozioni.

Il monomarca di Porsche Italia con protagoniste le 911 GT3 Cup ripartirà nel weekend del 19 luglio, sulla pista del Mugello, nel rispetto dei protocolli sportivo-sanitari. L'impianto toscano, che ospiterà pure un secondo appuntamento il 4 ottobre, riaccenderà i motori della serie, destinata a prendere forma in sei round, con chiusura nella giornata di domenica 8 novembre a Monza.

I fine settimana agonistici della Porsche Carrera Cup Italia 2020 saranno abbinati agli ACI Racing Weekend e interesseranno anche i circuiti di Misano, Imola, Vallelunga. La sfida inaugurale sarà preceduta dal test ufficiale previsto per mercoledì 15 luglio, sempre al Mugello.

Porsche Italia continuerà a confrontarsi con istituzioni, federazioni e realtà coinvolte per adottare ed eventualmente aggiornare tutte le misure previste durante l'intero arco della stagione, nel costante monitoraggio della situazione sanitaria e del quadro normativo, che al momento consente la disputa degli eventi sportivi esclusivamente a porte chiuse.

Slitta al 2021 il Porsche Festival, che doveva andare in scena il 3 e 4 ottobre a Monza. L'attuale situazione generale non permette lo svolgimento di un evento a porte aperte dedicato a migliaia di proprietari e appassionati del marchio, oltretutto in presenza di numerosi ospiti speciali e di iniziative dedicate. Per l'edizione del prossimo anno si è scelto, per la prima volta, il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, che sarà inaugurato la prossima primavera.

Calendario 2020 Porsche Carrera Cup Italia

15 luglio - Mugello (official test)

17-19 luglio - Mugello

31 luglio-2 agosto - Misano

28-30 agosto - Imola

18-20 settembre - Vallelunga

2-4 ottobre - Mugello

6-8 novembre - Monza