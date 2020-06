Una Lamborghini Diablo distrutta durante le ripresa di Top Gear UK

Di Tommaso Giacomelli venerdì 19 giugno 2020

Spiacevole incidente per Paddy McGuinnes, che durante le riprese di una delle puntate della prossima stagione di Top Gear, ha distrutto un esemplare di Lamborghini Diablo

Questa volta il danno è di quelli ingenti, Paddy McGuinnes, presentatore della celebre trasmissione britannica Top Gear, durante le riprese di una puntata del programma della BBC ha distrutto in un incidente un esemplare rosso di Lamborghini Diablo. La vettura italiana condivideva la scena con altre due supercar dello scorso secolo, una Ferrari F40 e una Jaguar XJ220, ma qualcosa è andato storto. La puntata poteva essere memorabile, visto il prestigio e la cavalleria scelta, ma non sarà così.



La dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarificata, secondo quanto ha riscontrato la Polizia Stradale di Lancs, il sinistro è avvenuto sulla B6255 vicino a Ribblehead, in una zona in cui la strada è piuttosto umida e spesso bagnata. Probabilmente la vettura è stata protagonista di una sbandata a causa di un manto stradale particolarmente viscido, in più va considerato come questa vettura non ammetta grossi sbagli e colpi di testa, dato che l'elettronica è totalmente inesistente e bisogna essere sempre concentrati. La Diablo ha una grande potenza che viene scaricata a terra in modo violento dalla trazione posteriore, e con le gomme degli anni '90 non si ha il grip che possiedono le supercar più moderne.



Danno riparabile

Sfortunatamente o meno, non esiste un video che ritrae il momento dell'incidente della Lamborghini Diablo, ma ci sono solamente delle fotografie che testimoniano i danni subiti dalla supercar italiana. Sulla base di una prima stima, la Diablo potrà essere riparata, quindi non tutto è compromesso. Sarebbe stato davvero un peccato dire addio definitivamente a una vettura che a tutti gli effetti rappresentata un patrimonio storico automobilistico italiano. La puntata con protagoniste queste tre fuori serie d'annata dovrebbe uscire intorno alla fine dell'estate, in quella che sarà la 29esima stagione del programma dedicato alle auto più famoso al mondo.