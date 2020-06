Ferrari SF1000 per le strade di Maranello con Leclerc [Video]

Di Rosario Scelsi giovedì 18 giugno 2020

Maranello si è svegliata col rombo della Ferrari SF1000, guidata per le strade della città da Charles Leclerc, protagonista negli scorsi giorni a Monte-Carlo con la SF90 Stradale.

Ora il veloce e talentuoso pilota del "cavallino rampante" ha condotto in ambito urbano, nella culla del mito, la "rossa" di F1, in vista del Gran Premio d'Austria, che nel weekend del 5 giugno tornerà a far scatenare i motori delle monoposto del Circus.

Sono passati 110 giorni dalla più recente giornata di test, andata in scena sulla pista di Barcellona, prima della sospensione prodotta dalla pandemia da Covid-19. Adesso che le maglie si sono allargate, la massima categoria del motorsport è pronta alla ripartenza.

Ferrari Mission Winnow si prepara ad affrontare i nuovi impegni, partendo proprio dall'insolita esperienza di oggi, che ha omaggiato luoghi iconici del mito del "cavallino rampante".

La SF1000 condotta da Charles Leclerc si è concessa all'alba una passerella su un tracciato assolutamente unico, con partenza dal cuore della stabilimento storico di Maranello, per attraversare via Abetone Inferiore, via Enzo Ferrari, via Gilles Villeneuve, fino alla pista di Fiorano. A voi alcune immagini, che fanno vibrare il cuore di emozioni.

Via | Ferrari