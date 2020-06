Volkswagen ID.3: in Italia ordinabile con prezzi da 37.350 euro

Di Junio Gulinelli giovedì 18 giugno 2020

La compatta elettrica di Wolfsburg è disponibile in tre versioni: ID.3 1ST , ID.3 1ST Plus e ID.3 1ST Max





Volkswagen ha aperto gli ordini della ID.3 1ST edition, la serie speciale di lancio della compatta di Wolfsburg basata sulla nuova piattaforma modulare elettrica MEB. I clienti che hanno aderito al pre-booking, potranno ordinare la propria ID.3 1 ST edition presso una Concessionaria Volkswagen, scegliendo tra tre versioni: ID.3 1ST , ID.3 1ST Plus e ID.3 1ST Max.

Con l’apertura degli ordini, Volkswagen ha comunicato anche i prezzi di listino italiani delle tre declinazioni della 1ST edition: da 37.350 Euro per la ID.3 1ST , da 43.650 Euro per la ID.3 1ST Plus e da 47.950 Euro per la ID.3 1ST Max.

Inoltre, con l’adesione al 1 ST Mover Club ai clienti verrà offerta un’interazione diretta con Volkswagen e i suoi esperti, oltre a garantire lo sconto delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen ID. o dei primi tre canoni del Noleggio Volkswagen. Le ID.3 1ST saranno consegnate ai First Movers da settembre.

Comune a tutte le ID.3 1ST edition è la base tecnica, costituita dalla batteria da 58 kWh di capacità, che assicura un’autonomia di 420 km nel ciclo WLTP (dato in fase di omologazione), e dal motore elettrico da 150 kW di potenza e 310 Nm di coppia massima, che garantisce un’accelerazione 0-60 km/h in 3,4 secondi e una ricarica da 11 kW in corrente alternata e 100 kW in corrente continua.

L’anima tecnologica della Volkswagen ID.3 la mantiene inoltre sempre connessa alla rete, con la possibilità di ricevere aggiornamenti OTA (over-the-air) e un sistema operativo dedicato-

La serie speciale di lancio della ID.3 è disponibile in tre versioni, ciascuna con una configurazione specifica. Sarà possibile scegliere tra quattro colori esterni: Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Turchese Makena metallizzato o Moonstone Grey pastello.

Volkswagen ID.3 1ST

In Italia, la ID.3 1ST ha un prezzo di listino da 37.350 Euro ed è equipaggiata con le seguenti dotazioni principali: Cruise control adattivo ACC, Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, Sistema di controllo perimetrale Front Assist, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, Riconoscimento della segnaletica, Sensore pioggia, Monitoraggio della pressione degli pneumatici, Fari LED con funzione cornering, Cerchi in lega da 18 pollici, Tetto Nero, Ambient Light interno a 10 colori, ID. Light, Volante multifunzione riscaldato e rivestito in pelle, Consolle centrale con vano portabicchieri, 2 porte USB-C charging e data, vano per lo smartphone, Avviamento senza chiave Keyless Go, Climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone, Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati, Sedili anteriori riscaldati e con braccioli dedicati, Cavo di ricarica Mode 2 (8 A), Cavo di ricarica Mode 3 (32 A), Driving Profile Selection, Infotainment con schermo touch da 10 pollici, Navigatore Discover Pro, Ricezione radio digitale DAB+, Strumentazione digitale, App-Connect Wireless, Natural Voice Control, Aggiornamenti software online (OTA), Tecnologia Car2X Pur in questo allestimento così ricco e nella configurazione tecnica intermedia tra quelle disponibili, la serie speciale ID.3 1ST si avvicina al livello di prezzo annunciato per la versione di accesso della gamma ID.3 di serie. Se si applica l’attuale incentivo statale di 6.000 Euro in caso di rottamazione, infatti, il costo effettivo della ID.3 1ST arriva a 31.350 Euro.

Volkswagen ID.3 1ST Plus

La ID.3 1ST Plus ha un prezzo di listino italiano da 43.650 Euro ed è la più orientata allo stile, grazie alla possibilità di scegliere tre combinazioni di colore degli interni, con elementi dell’abitacolo nei toni di nero e grigio, bianco e grigio o arancione e bianco. Inoltre, alla già dotazione della 1ST, la ID.3 1ST Plus aggiunge: Cerchi in lega da 19 pollici, Interni Style, con sedili in due tonalità, Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Illuminazione della consolle centrale, Vetri posteriori oscurati Privacy Glass, Fari LED Matrix IQ.LIGHT, Indicatori posteriori di svolta dinamici, Ambient Light interno a 30 colori, Apertura porte e avviamento senza chiavi Keyless Entry, Maniglie portiere illuminate, Esterno bicolore Silver, Telecamera posteriore Rear View.

Volkswagen ID.3 1ST Max

Infine la ID.3 1ST Max, la versione più tecnologica e ricca, in Italia ha un prezzo di listino da 47.950 Euro e aggiunge alla 1ST Plus ulteriori dotazioni: Cerchi in lega da 20 pollici, Interni Style Plus, con sedili in due tonalità a regolazione elettrica e con funzione massaggio, Tetto in vetro Panorama, Head-up display con realtà aumentata (AR), Impianto audio a 6 altoparlanti, Assistente in caso di emergenze Emergency Assist, Assistente alla marcia in colonna Traffic Jam Assist Due vantaggi dedicati agli aderenti al pre-booking che acquisteranno una ID.3 1ST edition sono i 2.000 kWh o 600 Euro di ricarica inclusa con We Charge, che per un anno offrirà la possibilità di ricaricare gratuitamente in tutta Europa attraverso una tessera dedicata o un’applicazione per smartphone, e l’agevolazione del valore di 600 Euro per l’acquisto di una wallbox marchiata Elli, l’azienda fornitrice di soluzioni energetiche del Gruppo Volkswagen.