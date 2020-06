Lamborghini Urus: nuova collezione di colori Pearl Capsule

Di Rosario Scelsi mercoledì 17 giugno 2020

Automobili Lamborghini presenta la Urus Pearl Capsule, una nuova collezione colori per il Super SUV Urus

Nuovi colori per la Lamborghini Urus. Il Super SUV della casa di Sant'Agata Bolognese propone una palette cromatica arricchita dalla Pearl Capsule, studiata espressamente dal suo centro stile. Si aggiungono al catalogo i perlati ultra brillanti, con vernice a quattro strati, legati ai colori della tradizione del "toro": il Giallo Inti, l'Arancio Borealis e il Verde Mantisa Bolognese, abbinati al nero lucido di tetto, diffusore posteriore, labbro dello spoiler e altri dettagli.

Questa nuovissima collezione è disponibile come optional per il Model Year 2021 della Lamborghini Urus ed è proposta insieme ad un'ampia gamma di altri tagli cromatici di fresco conio (come il Grigio Keres), resi possibili dall'apertura del reparto verniciatura in-house, che applica le nuove frontiere dell'Intelligenza Artificiale in una felice combinazione di avanguardia e artigianalità.

La variegata gamma di neri, grigi, blu e bianchi messi a disposizione dal programma Ad Personam, insieme a quelli della nuova Pearl Capsule, migliorano ulteriormente le possibilità di personalizzazione della Lamborghini Urus. Il Super SUV del "toro", imponente e aggressivo, si offre allo sguardo con volumi di carattere strettamente geometrico, che trasmettono sul piano ottico il vigore del potente motore di cui è dotato.

Scegliendo l'opzione Pearl Capsule, gli acquirenti troveranno nel loro esemplare dei terminali di scarico sportivi in grigio opaco accompagnati da cerchi da 23", sempre in nero lucido. Le finiture interne giocano su un'esclusiva combinazione bicromatica che riprende la caratteristica impuntura, detta Q-Citura, a motivo esagonale con logo ricamato sui sedili, cui si aggiungono i dettagli in fibra di carbonio e alluminio nero anodizzato. In esclusiva per la Pearl Capsule, il sedile opzionale interamente elettrico rivestito in tessuto traforato in Alcantara per garantire il massimo comfort.

Come accade per le altre opere del "toro", anche la Lamborghini Urus non passa inosservata, guadagnando la scena in ogni contesto ambientale. Il sound è degno del carattere di un brand la cui forza espressiva si celebra in ogni aspetto sensoriale. La spinta fa capo a un V8 biturbo di 4 litri con 650 cavalli all'attivo, su 2154 kg di massa. Questo si traduce in prestazioni di alto livello: la velocità di punta tocca quota 305 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in soli 3,6 secondi. Molto intensa la spinta nel passaggio da 0 a 200 km/h, che richiede appena 12,8 secondi.