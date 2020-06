Land Rover Range Rover: la versione speciale Fifty

Di Dario Montrone mercoledì 17 giugno 2020

Prodotta in soli 1.970 esemplari, la versione speciale Fifty della Range Rover di Land Rover sarà disponibile anche in tre colorazioni 'vintage'

Per celebrare il cinquantesimo anniversario del modello più rappresentativo, Land Rover ha svelato la versione speciale Fifty dell'iconica Range Rover. Disponibile anche nella variante LWB a passo lungo e nella versione P400e a propulsione ibrida Plug-In, questa speciale declinazione in serie limitata sarà prodotta in soli 1.970 esemplari numerati, per omaggiare l'anno di nascita della storica fuoristrada.

Esteticamente, la nuova Range Rover Fifty di Land Rover sarà riconoscibile per i dettagli di colore Auric Atlas per la carrozzeria e gli specifici cerchi in lega da 22 pollici di diametro. Inoltre, è previsto il lettering Fifty anche all'interno dell'abitacolo, su poggiatesta, plancia e soglie battitacco illuminate.

Disponibili anche tre colorazioni in stile vintage

Infine, la nuova Range Rover Fifty di Land Rover sarà proposta nelle colorazioni Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba e Santorini Black. Tuttavia, la divisione SVO (acronimo di Special Vehicle Operations) prevede anche le tre speciali colorazioni Tuscan Blue, Bahara Gold e Davos White in perfetto stile vintage come le tinte dell'illustre antenata.