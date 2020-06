Citroen C4: ecco la nuova generazione, anche elettrica

Di Dario Montrone martedì 16 giugno 2020

Oltre alla nuova Citroen C4, la gamma comprenderà anche l'inedito modello ë-C4 a propulsione elettrica

Sono state rilasciate le prime immagini ufficiali della nuova Citroen C4, in anteprima rispetto alla presentazione ufficiale prevista online per il prossimo 30 giugno. Tra le novità figura il modello ë-C4, ovvero l'inedita versione a propulsione elettrica che, molto probabilmente, adotterà lo stesso motore a 'zero emissioni' da 136 CV di potenza della Peugeot e-208.

Esteticamente, la terza generazione della Citroen C4 è riconoscibile per l'assetto rialzato e lo stile da SUV coupé della carrozzeria, quest'ultimo come omaggio alla storica fastback GS 'neocinquantenne'. Inoltre, sostituirà l'attuale Citroen C4 Cactus e colmerà il vuoto lasciato dalla precedente C4 con la carrozzeria hatchback.

Maggiori dettagli con la presentazione ufficiale

L'alto livello di comfort figurerà tra le principali caratteristiche della nuova Citroen C4, grazie soprattutto ai particolari sedili Citroen Advanced Comfort, nonché alle sospensioni PHC acronimo di Progressive Hydraulic Cushions. Per quanto riguarda le altre motorizzazioni, la relativa gamma comprenderà anche il propulsore a benzina 1.2 PureTech e l'unità diesel 1.5 BlueHDi. Maggiori dettagli, infine, saranno svelati tra due settimane e la commercializzazione partirà nel corso del secondo semestre di quest'anno.