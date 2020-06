Ford: le versioni speciali Trail e Active per Transit e Tourneo

Di Dario Montrone martedì 16 giugno 2020

Tutte le caratteristiche dei nuovi veicoli commerciali Ford Tourneo Custom Active, Transit Custom Trail e Transit Trail con la carrozzeria in stile offroad

Nel corso dell'estate, la gamma dei veicoli commerciali Transit e Tourneo di Ford sarà ampliata alle versioni speciali Active con lo stile da SUV e Trail con lo stile da fuoristrada. Nello specifico, debutteranno i modelli Tourneo Custom Active, Transit Custom Trail e Transit Trail. Entro fine anno, invece, saranno introdotti i modelli Transit Connect Active e Tourneo Connect Active. Il nuovo Ford Tourneo Custom Active sarà riconoscibile per i cerchi in lega dedicati da 17 pollici di diametro, la calandra specifica, le barre sul tetto e il rivestimento aggiuntivo laterale su passaruota, paraurti posteriore e calotte degli specchietti retrovisori.

Tra le caratteristiche dei modelli Ford Transit Custom Trail e Ford Transit Trail, invece, figurano i rivestimenti di colore nero per i paraurti e i pannelli laterali inferiori, la calandra di colore nero opaco con il logo Ford sovradimensionato, gli specifici cerchi in lega da 16 pollici di diametro e il badge Trail sulle porte anteriori, mentre la dotazione di serie è completa di sedili in pelle, climatizzatore automatico, parabrezza riscaldabile Quickclear, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e illuminazione automatica. A livello di motorizzazioni, tutti saranno disponibili con il propulsore diesel 2.0 EcoBlue nelle declinazioni da 130 CV, 170 CV e 185 CV di potenza, in abbinamento al differenziale meccanico mLSD a slittamento limitato.

Anche Hybrid e con la trazione integrale iAWD

Inoltre, il nuovo Ford Transit Custom Trail sarà proposto anche nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida con la tecnologia 'mild hybrid', mentre nella lista degli optional figureranno le barre sul tetto e le minigonne laterali. Infine, la gamma del nuovo Ford Transit Trail comprenderà anche la versione iAWD (acronimo di Intelligent All Wheel Drive) a trazione integrale con il dispositivo Drive Modes che prevede le modalità di guida Slippery, Mud/Rut e AWD Lock.