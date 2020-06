La Peugeot 604 Limousine usata da Giovanni Paolo II è in Italia

Di Rosario Scelsi venerdì 12 giugno 2020

Fu usata dal Santo Padre in occasione di una visita in Francia, oggi quella vettura, ripristinata nelle sue condizioni di origine, fa bella mostra presso la Galerie Peugeot in Toscana

La Peugeot 604 Limousine Heuliez con telaio numero 10 fu messa a disposizione di Papa Giovanni Paolo II in occasione della visita nella cittadina di Lisieux, in Normandia, il 2 giugno 1980. In quella data il Santo Padre rese omaggio a Santa Teresa di Lisieux, all'interno della grande basilica a lei dedicata.

Il veicolo usato per la trasferta fu scelto dal Presidente della Repubblica Francese Giscard d'Estaing, che fece adattare per la circostanza un esemplare della specie, con specifica richiesta alla casa del leone, del cui modello 604 il Capo di Stato transalpino era grande estimatore ed utilizzatore.

La Peugeot 604 Limousine, voluta da Giscard d'Estaing anche come auto presidenziale, fu declinata in modo specifico per Papa Giovanni Paolo II. L'incarico venne affidato da Peugeot al carrozziere Heuliez, cui inviò nuovamente un esemplare allungato della sua flotta (quello con telaio 9500010), per effettuare le modifiche necessarie: montaggio di un tetto apribile scorrevole, di una maniglia di sostegno interna e di una pedana al posto degli strapuntini.

La vettura così allestita ritornò giusto in tempo nel parco Peugeot, che la mise a disposizione per l'evento del 2 giugno, con una targa provvisoria, visto che non fu possibile ottenere in tempo l'omologazione da parte della motorizzazione. Esaurita la missione papale, il modello fu rinviato a Heuliez per eliminare tutte le modifiche apportate e ripristinarlo nella sua configurazione iniziale. Poi quella 604 Limousine fece ritorno nel parco Peugeot, prima di essere venduta come vettura d'occasione. Seguirono alcuni anni meno nobili sul piano dell'impiego, con una brutta camuffatura in stile limousine americana di colore bianco.

Dopo qualche fase intermedia, l'auto ha recuperato il suo stato di forma ed oggi fa bella mostra di sé nella livrea originale alla Galerie Peugeot di San Gimignano, in Italia, dove attira sempre tante persone grazie anche a questo avvincente passato storico.

Foto | Peugeot