Mazda CX-3: la nuova gamma Model Year 2020

Di Dario Montrone venerdì 12 giugno 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Mazda CX-3 Model Year 2020, disponibile solo con il motore a benzina 2.0L SkyActiv-G da 121 CV



Dal prossimo mese di luglio, sul mercato italiano sarà disponibile la nuova gamma Model Year 2020 della Mazda CX-3, proposta solo con il motore a benzina 2.0L SkyActiv-G da 121 CV di potenza, nella configurazione che prevede il cambio manuale SkyActiv-MT a sei marce e la trazione anteriore 2WD. Grazie al sistema di disattivazione dei cilindri, il suddetto propulsore è più efficiente del 15% circa, in quanto consente di percorrere 100 km con il consumo medio di 5,3 litri di carburante (pari a circa 18,9 km/litro), emettendo 121 g/km di CO2.

In vendita da 22.900 euro con l'allestimento Executive, la nuova Mazda CX-3 Model Year 2020 ha la dotazione di serie completa di Apple Car Play e Google Android Auto, cerchi in lega da 18 pollici di diametro, climatizzatore automatico, sensori luce e pioggia, sistema di frenata di emergenza in città con il rilevamento dei pedoni e sistema multimediale MZD Connect con il display da 7.0 pollici in TFT a colori e il dispositivo Human Machine Interface. Per quanto riguarda la carrozzeria, la relativa gamma cromatica comprende il colore Artic White Pastello senza sovrapprezzo, più le tinte metallizzate Deep Crystal Blue da 650 euro, Machine Gray da 900 euro e Soul Red Crystal da 1.150 euro di sovrapprezzo.

Il valore aggiunto dell'allestimento Exceed

Il top di gamma della nuova Mazda CX-3 Model Year 2020 è rappresentato dalla versione nell'allestimento Exceed, in vendita a 24.750 euro e dotata anche di fari Full Led, minigonne cromate, retrocamera, Active Driving Display a colori, Smart Key, interni parzialmente in pelle, calandra dedicata, fendinebbia a led, sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori e Lane Departure Warning System che avvisa in caso di fuoriuscita dalla carreggiata.