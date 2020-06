Peugeot 308: la nuova gamma per il mercato italiano

Di Dario Montrone giovedì 11 giugno 2020

In arrivo sul mercato italiano nel mese di settembre, la nuova gamma della Peugeot 308 prevede il quadro strumenti Peugeot i-Cockpit completamente digitale e l'autoradio digitale DAB di serie

Ecco la nuova gamma italiana della Peugeot 308, disponibile dal mese di settembre sia per la configurazione hatchback a cinque porte che per la variante station wagon Sw. Tra le novità figura il nuovo quadro strumenti Peugeot i-Cockpit con il display totalmente digitale da 10 pollici, più il nuovo colore Blu Vertigo con la vernice tristrato per la carrozzeria. A livello di motorizzazioni, la vettura è proposta con il propulsore a benzina 1.2 Puretech da 110 CV e 130 CV, quest'ultima anche in abbinamento al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti, il motore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV anche nella versione EAT8 e l'unità a benzina 1.6 PureTech da 263 CV di potenza e 340 Nm di coppia massima della sportiva declinazione GTi.

La nuova gamma italiana della Peugeot 308 è declinata negli allestimenti: Active con il climatizzatore automatico bizona, il Pack Visibilità e i sensori di parcheggio posteriori; Allure con il Pack Safety Plus, la retrocamera e il navigatore satellitare 3D Connected Navigation a riconoscimento vocale; GT con i cerchi in lega da 17 pollici, i proiettori Full LED, il Cruise Control Adattivo e il Keyless System sia per l'accesso che per l'avviamento. Inoltre, la gamma comprende anche gli speciali allestimenti Active Pack con la funzione Mirror Screen, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e i fendinebbia, Allure Pack con i dispositivi Keyless System, Park Assist e Adaptive Cruise Control, GT Pack con i cerchi in lega da 18 pollici, il Park Assist e le barre sul tetto in alluminio per la variante SW.

Disponibile anche con il pacchetto Black Pack

Tra le caratteristiche della aggiornata Peugeot 308 figurano anche la decorazione brillante con la finitura Glossy del display touch screen centrale, l'autoradio digitale DAB incluso nella dotazione di serie standard e i cerchi in lega Zyrcon da 16 pollici di diametro con la finitura diamantata in opzione per l'allestimento Allure. Infine, è previsto anche il pacchetto Black Pack per l'allestimento GT Pack, con elementi di colore nero lucido come la calandra, il logo anteriore, le cornici degli indicatori di direzione, le cornici dei fendinebbia, le cornici dei vetri laterali, i cerchi in lega Black Saphir diamantati da 18 pollici di diametro e le barre sul tetto della station wagon 308 Sw.