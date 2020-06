Nuova Skoda Octavia Scout: in arrivo la terza generazione

Di Dario Montrone mercoledì 10 giugno 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Skoda Octavia Scot, la versione con lo stile da SUV della station wagon ceca, disponibile per la prima volta anche con la sola trazione anteriore

Ecco la nuova Skoda Octavia Scout, ovvero la terza generazione della station wagon ceca con lo stile da SUV della carrozzeria. Esteticamente, è riconoscibile per l'assetto rialzato di 15 millimetri, le protezioni sottoscocca, i paraurti specifici con le protezioni di colore alluminio, i passaruota e le minigonne laterali in plastica grezza, i cerchi in lega dedicti da 18 pollici di diametro ed altri elementi di colore argento come il diffusore posteriore, i mancorrenti sul tetto e i gusci degli specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente.

Lunga 470 centimetri e larga 183 centimetri, la nuova generazione della Skoda Octavia Scout vanta anche 640 litri di volume del bagagliaio in configurazione standard. L'abitacolo, invece, è caratterizzato dagli interni in tessuto traspirante ThermoFlux, senza dimenticare la pedaliera in metallo e le impunture di colore marrone per il volante, il bracciolo centrale e la plancia bicolore. Tra gli optional, invece, figureranno i gruppi ottici anteriori Full Led Matrix e i cerchi in lega maggiorati da 19 pollici di diametro.

Tutte le motorizzazioni a trazione anteriore o integrale

La novità più importante della nuova Skoda Octavia Scout è rappresentata dalla inedita versione a due ruote motrici con la trazione anteriore, disponibile con le motorizzazioni 1.5 TSI a benzina da 150 CV e 2.0 TDI a gasolio da 115 CV in abbinamento al cambio manuale a sei marce, nonché nella configurazione 'mild hybrid' con l'unità 1.5 e-Tec e il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Confermata la declinazione 4x4 a trazione integrale con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, proposta con il motore a benzina 2.0 TSI da 190 CV e il propulsore diesel 2.0 TDI da 150 CV o 200 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima.