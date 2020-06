Nuova Audi A3: ecco la versione 30TFSI per Sportback e Sedan

Di Dario Montrone martedì 9 giugno 2020

Novità per la nuova generazione della Audi A3, come la versione 30TFSI per i modelli Sportback e Sedan, quest'ultimo disponibile anche nella declinazione 30TDI

La gamma della nuova Audi A3 è stata ampliata alla nuova versione 30TFSI, in vendita da 27.950 euro con la A3 Sportback e 29.250 euro con la A3 Sedan. Questa declinazione è equipaggiata con il motore a benzina 1.0 TFSI a tre cilindri da 110 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio meccanico a sei marce, consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.

La nuova Audi A3 Sportback 30TFSI raggiunge la velocità massima di 204 km/h, percorre 18,5 km/litro ed emette 123 g/km di CO2, mentre la nuova A3 Sedan 30TFSI fa registrare 210 km/h di velocità massima, 19 km/litro di consumo di carburante e 120 g/km di emissioni di CO2. A livello di gamma, invece, la nuova configurazione 30TFSI è proposta negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition.

La versione 30TDI per la nuova A3 Sedan

Inoltre, la gamma della nuova Audi A3 Sedan è stata ampliata alla versione diesel 30TDI con il propulsore diesel 2.0 TDI da 116 CV di potenza e 300 Nm di coppia massima, già previsto per la nuova A3 Sportback. In vendita da 30.450 euro, questa declinazione consente di percorrere circa 24 km con un litro di gasolio ed emettere 108 g/km di CO2, calcolati secondo il ciclo WLTP.