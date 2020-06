Citroen C5 Aircross: aggiornata la gamma della SUV compatta

Di Dario Montrone martedì 9 giugno 2020

Tutte le novità della Citroen C5 Aircross, dal nuovo allestimento Feel Pack alla dotazione di serie ampliata per gli allestimenti Live e Business



La gamma della SUV compatta Citroen C5 Aircross è stata ampliata al nuovo allestimento Feel Pack, disponibile con le motorizzazioni 1.2 PureTech a benzina da 130 CV e 1.5 BlueHDi a gasolio di pari potenza, anche in abbinamento al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti. Inoltre, è stato incrementato il listino prezzi di 450 euro, mentre l'aumento per la versione Hybrid Plug-In a propulsione ibrida ricaricabile è pari a 350 euro.

Nello specifico, il nuovo allestimento Feel Pack della Citroen C5 Aircross ha la dotazione di serie completa di barre sul tetto di colore Pack Color Silver, indicatori di direzione anteriori a led con i fari ad effetto 3D, sistema Keyless Access&Start e retrocamera Vision 180°, nonché del dispositivo Active Safety Brake con il riconoscimento radar di pedoni e ciclisti.

Novità anche per gli allestimenti Live e Business

Con l'aggiornamento della gamma della Citroen C5 Aircross sono previste altre novità, come l'introduzione di fari fendinebbia con la funzione Cornering Light e regolazione lombare per il sedile del conducente nell'equipaggiamento standard dell'allestimento base Live, più la dotazione di serie dell'allestimento Business - dedicato all'omonima clientela - ampliata a cerchi in lega Swirl da 18 pollici di diametro, cruscotto digitale da 12 pollici, interni in tessuto e Tep Wild Grey Evo, sedili Citroen Advanced Comfort, diffusore posteriore di colore Nero Matt, terminali di scarico cromati, specchietto retrovisore interno fotocromatico, Active Safety Brake, sistema SAM di sorveglianza attiva dell'angolo morto, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e illuminazione d'ambiente a led.