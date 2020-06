Nuova Seat Ateca: il teaser della versione restyling

Di Dario Montrone lunedì 8 giugno 2020

Prime anticipazioni sull'imminente restyling di metà carriera della Seat Ateca, la SUV di dimensioni compatte del costruttore spagnolo



In vista del debutto ufficiale, previsto lunedì prossimo 15 giugno, è stato rilasciato il teaser che anticipa il restyling di metà carriera della Seat Ateca, anche se la prima immagine ufficiale della SUV spagnola di dimensioni compatte riguarda la zona posteriore.

Esteticamente, balzano agli occhi la forma aggiornata dei fari posteriori a led e il nuovo lettering in corsivo. La Seat Ateca è molto importante per il costruttore iberico, dato che dall'introduzione del 2016 ad oggi è stata venduta in oltre 300.000 esemplari.

Le novità a livello tecnico ed estetico

Stando a quanto dichiarato dalla Casa di Martorell, la versione restyling della SUV compatta Seat Ateca sarà riconoscibile per lo stile più emozionale della carrozzeria, l'abitacolo rinnovato e la maggiore connettività, nonché per l'incremento dei livelli di comfort e sicurezza, mentre le motorizzazioni saranno più efficienti e prestazionali.