Lamborghini Huracán EVO per Lorenzo Insigne

Di Rosario Scelsi sabato 6 giugno 2020

Per il suo 29° compleanno, il calciatore del Napoli Lorenzo Insigne ha ricevuto in dono dalla compagna Jenny una Lamborghini Huracán EVO di colore metallizzato.

Per il suo 29° compleanno, il calciatore Lorenzo Insigne ha ricevuto in dono dalla compagna Jenny una Lamborghini Huracán EVO di colore metallizzato, che si affiancherà nel box del giocatore partenopeo ad altre auto di pregio. Azzeccata la scelta, vista la passione del destinatario per le supercar, testimoniata da modelli di vari e prestigiosi marchi avuti nel tempo.

La Lamborghini Huracán EVO è una felice evoluzione dell'auto sportiva di accesso alla gamma del marchio, spinta da un V10 di tempra vulcanica. Il modello è il frutto di un processo di perfezionamento e consolidamento di caratteristiche e performance già eccellenti, con lo sviluppo di nuove soluzioni in termini di prestazioni e design.

L'esito della sfida progettuale è una supercar grintosa nell'aspetto e molto efficace nelle dinamiche, offerte in una dimensione premiante sul piano sensoriale, grazie alle continue eruzioni emotive elargite al guidatore e al passeggero, ma anche a quanti assistono al suo passaggio.

La Lamborghini Huracán EVO è una degna discendente di una specie nobile, farcita delle tecnologie più moderne per esaltarne l'handling e la sicurezza. Con 640 cavalli all'attivo, le performance sono di riferimento: oltre 325 km/h di punta velocistica, con passaggio da 0 a 100 km/h in 2"9 e da 0 a 200 km/h in 9"0. I numeri, però, non dicono tutto.

Fonte | Il Mattino