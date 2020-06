Volkswagen Arteon: il bozzetto che anticipa restyling e shooting brake

Di Dario Montrone mercoledì 3 giugno 2020

In arrivo il restyling di metà carriera per la Volkswagen Arteon, la cui gamma sarà ampliata all'inedita variante Shooting Brake



Il prossimo 24 giugno sarà svelata la rinnovata Volkswagen Arteon, in anteprima mondiale online. In occasione del restyling di metà carriera, la berlina coupé della Casa di Wolfsburg sarà proposta come Arteon Gran Turismo. Inoltre, la gamma sarà ampliata anche all'inedita Arteon Shooting Brake, ovvero la variante station wagon.

Il rinnovamento estetico non riguarderà solo la carrozzeria della Volkswagen Arteon, ma anche l'abitacolo che sarà completamente ridisegnato. Nello specifico, la principale novità sarà rappresentato dal nuovo sistema multimediale MiB3. Altre novità, invece, saranno svelate contemporaneamente alla presentazione ufficiale. Al momento, è stato rilasciato il primo bozzetto.

Tecnologia 'mild hybrid' per le motorizzazioni?

Stando a quanto dichiarato ufficialmente dalla Casa di Wolfsburg, la Volkswagen Arteon restyling sarà proposta con motorizzazioni aggiornate dal punto di vista dell'efficienza. Quindi, non è esclusa l'adozione della tecnologia 'mild hybrid'. Inoltre, sarà ampliata la dotazione del pacchetto ADAS, ad esempio con il dispositivo Travel Assist che fornisce funzioni di guida autonoma sia in accelerazione che in frenata fino alla velocità di 210 km/h. Infine, secondo le indiscrezioni, non è escluso l'ampliamento della gamma alle versioni GTE a propulsione ibrida Plug-In ed R in chiave sportiva.