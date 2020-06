Porsche 911 Targa: la versione speciale 4S Heritage Design Edition

Di Dario Montrone mercoledì 3 giugno 2020

Tutte le caratteristiche della Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, versione speciale che sarà prodotta in soli 992 esemplari

La gamma della nuova Porsche 911 Targa è stata ampliata alla versione speciale 4S Heritage Design Edition, prodotta in serie limitata dalla divisione Porsche Exclusive Manufaktur e disponibile dal prossimo autunno in soli 992 esemplari numerati. Primo dei quattro modelli della nuova gamma di Heritage Design, sarà proposta solo nella configurazione Targa 4S da 450 CV di potenza che consentirà di raggiungere la velocità massima di 304 km/h e accelerare da 0 a 100 in 3,6 secondi, grazie anche al cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti, nonché al dispositivo Launch Control.

Esteticamente, la nuova Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition è riconoscibile per i loghi dorati in chiave vintage, i cerchi in lega Carrera Exclusive Design da 20 o 21 pollici di diametro e le pinze dei freni di colore nero con il logo Porsche Classic. Per la carrozzeria, invece, è prevista la gamma cromatica composta da cinque colorazioni, tra cui figura l'esclusiva tinta Rosso Ciliegia Metallizzato.

Interni in pelle bicolore e richiami retrò

Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition è dotata degli interni in pelle Club Olea bicolore, con la tinta Beige Atacama abbinata ai colori Nero o Rosso Bordeaux. Inoltre, sono previsti il logo Porsche in rilievo su poggiatesta e portachiavi, il velluto a coste su sedili e rivestimenti delle portiere, il padiglione traforato in microfibra e gli inserti in pelle Exclusive Manufaktur, nonché il contagiri e il cronografo nello stile retrò con l'illuminazione verde.