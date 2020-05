Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé e Cabriolet: identità sportiva

Di Rosario Scelsi giovedì 28 maggio 2020

Frontale incisivo completamente rivisitato, mascherine tonde dei doppi terminali di scarico e altre tonalità. Scopri le nuove Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Dici AMG e pensi subito a vetture della stella ricche di carattere. Non contenta di ciò, Mercedes-AMG prosegue il rafforzamento dell'identità del marchio, che interessa anche le nuove versioni coupé e cabriolet di E 53 4MATIC+.

Il modello, nelle due declinazioni, viene ora proposto dal marchio di Affalterbach con la sua caratteristica mascherina del radiatore a lamelle verticali. Un modo per conferire ulteriore vigore espressivo, nel segno di un family-feeling riconosciuto su larga scala.

La scelta, abbinata alla presenza di fari full LED più piatti, concorre ad esaltare la percezione di larghezza dell'auto, che nella vista frontale sembra più posata verso l'asfalto, grazie alla maggiore capacità del design di comunicare il senso di sviluppo orizzontale del modello.

Sulla sportività della tela grafica incide felicemente la grembialatura anteriore rivisitata nel design A-Wing, che conferisce note di muscolarità aggiuntiva, equilibrate sul piano dialettico e perfettamente intonate allo spirito della Mercedes-AMG E 53 4MATIC+, senza inficiare la consueta eleganza della stella, che emerge anche in questa vettura con motore elettrificato di 3.0 litri con doppia sovralimentazione, che eroga 435 cavalli di potenza.

Il look sportivo si giova pure delle ampie prese d'aria laterali dotate di due lamelle trasversali, del nuovo splitter frontale e delle mascherine circolari dei doppi terminali di scarico. Bello lo stile a cinque doppie razze dei cerchi in lega da 19 pollici, ma in opzione si possono avere quelli da 20 pollici, che snelliscono ancor di più la fiancata, magari a costo di qualche piccola rinuncia sul piano del comfort.

Lo specifico allestimento del marchio di Affalterbach ha interessato anche l'abitacolo, con una serie di scelte espressive legate alla filosofia AMG, di cui si coglie la matrice. Il risultato è un'atmosfera "performance luxury", dove la sportività si coniuga alla tecnologia e alle soluzioni di infotainment MBUX con funzioni e schermate ad hoc. Quanto basta per fare della Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ un'auto perfettamente indicata "per i clienti orientati al lifestyle che chiedono anche performance ed efficienza", come sottolinea Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.