Citroen C3 Aircross: la nuova versione speciale Rip Curl

Di Dario Montrone martedì 26 maggio 2020

Ecco la nuova versione speciale Rip Curl per la SUV di piccole dimensioni Citroen C3 Aircross, in arrivo nel corso dell'imminente estate

La Citroen C3 Aircross sarà presto disponibile nella nuova versione speciale Rip Curl, in vendita dal prossimo 1° Giugno in Francia e, successivamente, anche sul mercato italiano. Esteticamente, è riconoscibile per il tetto di colore Pearl Black dotato di barre portatutto, le protezioni anteriori e posteriori di colore nero, i cerchi in lega Matrix Black da 16 pollici di diametro e i vetri posteriori oscurati, ma soprattutto per il pacchetto Pack Color Rip Curl Anodised Ocre che prevede i profili dei proiettori, i bordi esterni dei coprimozzi e le calotte degli specchietti retrovisori di colore ocra. Inoltre, sulle porte anteriori sono presenti il badge grafico a forma di onda e il logo Rip Curl.

Per quanto riguarda l'abitacolo, la nuova Citroen C3 Aircross Rip Curl è dotata di interni nel tessuto tecnico Terpa di colore grigio, con i sedili caratterizzati da decorazioni grafiche a righe, impunture bianche e fascia superiore di colore ocra, senza dimenticare il bracciolo centrale di serie, nonché i tappetini specifici con i dettagli di colore ocra e il logo Rip Curl. Lo specifico allestimento di questa speciale declinazione della piccola SUV transalpina comprende anche le colorazioni Steel Grey, Pearl Black, Natural White e Platinum Grey per la carrozzeria.

Un occhio di riguardo anche all'equipaggiamento

Infine, la dotazione di serie della nuova Citroen C3 Aircross Rip Curl è completa di Pack Auto con il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e lo specchietto retrovisore interno elettrocromatico, Pack City con gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, i sensori di parcheggio posteriori e gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Active Safety Brake, divanetto posteriore scorrevole e sistema multimediale Touch Pad con il display touch screen da 7,0 pollici, più le funzioni Connect Nav 3D, Mirror Screen e Connect Box.