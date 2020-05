Jaguar: anche i modelli elettrificati avranno le versioni SVR

Di Junio Gulinelli martedì 26 maggio 2020

La prima della linea sportiva a zero emissioni potrebbe essere la prossima generazione della berlina XJ





Jaguar Land Rover ha confermato che anche i modelli elettrificati del marchio inglese potranno contare sulle versioni sportive SVR. La futura XJ potrebbe essere il primo esempio.

Ormai è chiaro che con l’arrivo delle auto elettriche le Case automobilistiche non rinunceranno ad offrire ai propri clienti alte prestazioni e sportività. Così lo hanno confermato anche i marchi tedeschi come Mercedes-AMG che ha previsto i modelli ’73’ con motorizzazioni V8 ibride con fino a 800 CV di potenza o Audi, che ha confermato che anche i suoi otto cilindri da 4.0 litri riceveranno presto un aiuto elettrico. Da parte sua BMW ha annunciato che le future versioni più potenti della Serie 4 e della Serie 7 saranno elettriche…

Si parte con la nuova XJ

Jaguar, rivale inglese delle tedesche nel segmento Premium, non è da meno e promette di non abbandonare la sua linea esclusiva e sportiva SVR. Le versioni ibride ed elettriche più piccanti saranno sviluppate dal dipartimento SVO (Special Vehicle Operations) di Jaguar Land Rover. E al contrario di quanto si possa immaginare la SUV i-Pace non sarà la capostipite delle sportive alla spina d’Oltremanica. Almeno questo è ciò che ha affermato il massimo responsabile del dipartimento SVO, Michael van de Sande, in una recente intervista a Auto Express.

La prossima generazione della Jaguar XJ, che sarà elettrica, è infatti al candidata a diventare la prima SVR elettrificata della marca britannica.