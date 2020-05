Hyundai Santa Fe: primo teaser della versione restyling

Di Dario Montrone martedì 26 maggio 2020

Riconoscibile per il nuovo frontale, la rinnovata Hyundai Santa Fe sarà disponibile anche nelle versioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid



In vista dell'imminente debutto, è stato rilasciato il primo teaser che anticipa il restyling di metà carriera della SUV sudcoreana di medie dimensioni Hyundai Santa Fe. Esteticamente, la vettura sarà riconoscibile per la nuova calandra e i fari anteriori ridisegnati, nonché dotati di luci diurne DRL a led.

Il rinnovamento stilistico della Hyundai Santa Fe non riguarderà solo il frontale e la carrozzeria, ma anche l'abitacolo che sarà aggiornato in termini di comfort e, soprattutto, in chiave più premium. Inoltre, la novità più importante per la SUV media del costruttore sudcoreano sarà l'elettrificazione della gamma, limitata non solo alle versioni Mild Hybrid.

Ibrida anche Plug-In

Infatti, la nuova Hyundai Santa Fe sarà proposta in ben due declinazioni a propulsione ibrida, una nella configurazione Full Hybrid e l'altra con la tecnologia Plug-In Hybrid. Dopo le immagini ufficiali e tutte le caratteristiche tecniche che saranno rilasciate nei prossimi giorni, la rinnovata SUV media sudcoreana sarà disponibile sul mercato europeo dal mese di ottobre.