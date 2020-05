Ferrari Monza SP2: spettacolare video on board sulle Dolomiti

Di Rosario Scelsi lunedì 25 maggio 2020

La Ferrari Monza SP2 messa alla frusta da PowerslideLover regala emozioni mozzafiato con riprese on board sulle Dolomiti, dove la supercar di Maranello scatena la sua potenza.

PowerslideLover regala agli appassionati un nuovo esaltante video girato con la Ferrari Monza SP2, regina di bellezza fra le supercar moderne. Anche in altre occasioni il bravissimo pilota che si cela dietro il noto pseudonimo aveva mostrato al pubblico le magie dinamiche del suo prezioso gioiello del "cavallino rampante", ma questa volta le riprese sono on board e consentono di vivere le emozioni da una prospettiva diversa.

Teatro dell'azione il Passo Giau, che collega Cortina d'Ampezzo a Selva di Cadore nella provincia di Belluno, in una cornice di bellezza mozzafiato dove si esprime tutta la magia delle Dolomiti: una tela adeguata ad una vettura di sublime fascino come la Ferrari Monza SP2, condotta con la solita maestria da PowerlideLover, che pennella le curve come un grande artista. Beato lui, al quale faccio i complimenti per il modo in cui si gode la sua auto sportiva in tiratura limitata, destinata a prendere forma in 499 esemplari, ciascuno dei quali venduto a 1,5 milioni di euro.

Stiamo parlando di un autentico capolavoro, che si ispira alle leggendarie Ferrari Sport. L'auto offre un'interpretazione in chiave moderna del concetto di barchetta, che prese le mosse con la 166 MM del 1948. In essa si coglie una discendenza ideale dalle 750 Monza e 860 Monza.

La spinta di questa supercar è affidata a un motore V12 con 810 cavalli di potenza, che suona come un violino, regalando emozioni da sogno anche all'udito. Straordinarie le prestazioni, solo parzialmente annunciate dai numeri: il passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in 2.9 secondi, mentre i 200 km/h con partenza da fermo sono raggiunti in appena 7.9 secondi.

Molto scultoreo il design della Ferrari Monza SP2, il cui stile è stato premiato nel corso del Festival Automobile International di Parigi 2019, dove la splendida barchetta moderna di Maranello ha guadagnato il riconoscimento di supercar più bella dell'anno 2018. Il merito è della raffinata elaborazione grafica, che ha partorito forme e volumi di grandissimo fascino.