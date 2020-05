Hyundai i30X: in arrivo l'inedita SUV coupé?

Di Dario Montrone venerdì 22 maggio 2020

Prime indiscrezioni per la nuova Hyundai i30X, la crossover sudcoreana in stile SUV coupé che debutterà sul mercato europeo nel corso del prossimo anno



L'anno prossimo, al Salone di Monaco di Baviera 2021 in programma nel mese di settembre, potrebbe essere svelata la nuova Hyundai i30X, inedita crossover che rappresenterà la gemella della Kia XCeed. Esteticamente, la vettura sarà riconoscibile per la carrozzeria da SUV coupé di dimensioni compatte, in quanto lunga all'incirca 440 centimetri ed alta 150 centimetri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Hyundai i30X dovrebbe comprendere il propulsore a benzina 1.0 T-GDi da 120 CV di potenza, affiancato dal motore di pari alimentazione 1.5 T-GDi da 160 CV di potenza, più l'unità diesel 1.6 CRDi disponibile nelle declinazioni da 116 CV e 136 CV di potenza. Tutte le motorizzazioni saranno dotate della tecnologia MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V, nonché abbinate al cambio meccanico iMT a sei marce, oppure al cambio automatico DCT a sette rapporti.

Poi anche PHEV ed N

Successivamente, la nuova Hyundai i30X sarà proposta anche nella versione PHEV a propulsione ibrida Plug-In. Inoltre, non è affatto esclusa la configurazione N in chiave sportiva, mentre la trazione integrale AWD non sarà prevista. Infine, per la denominazione ufficiale sarebbero al vaglio anche le sigle ix30 e i30 Cross.