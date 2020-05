DS 3 Crossback Performance Line: ancora più contenuti

Di Tommaso Giacomelli venerdì 22 maggio 2020

DS 3 Crossback è una vettura dalla grande personalità e versatilità, nell'allestimento Performance Line viene incentivato ancora di più il lato sportivo di questo crossover

DS 3 Crossback è un veicolo che si distingue dalla massa per uno stile molto personale, fatto di linee scultoree, per dei contenuti tecnologici di alto profilo e per una gamma di motori davvero ampia e soddisfacente, che va dai Benzina PureTech, ai Diesel BlueHDi fino alla trazione 100% elettrica. Un'offerta davvero completa, che rappresenta un'eccellenza nel segmento dei crossover, in cui DS si è inserita come Marchio premium. Va di pari passo con tutti gli elementi esclusivi che abbiamo poc'anzi elencato, la completezza degli allestimenti della DS 3 Crossback, che è adeguata all'ambizione molto alta di cui è portatrice questa Casa transalpina.



Performance Line

Uno degli allestimenti più ricchi e intriganti di cui dispone la DS 3 Crossback è il pacchetto Performance Line, il quale esalta la matrice più sportiva di DS 3 Crossback. Agli equipaggiamenti di serie, Performance Line aumenta la dotazione coi cerchi in lega da 17" Dubai, i vetri oscurati, la radio, il touchschreen da 7" con USB Bluetooth e 8 altoparlanti. Grande cura anche nella rifinitura dell'abitacolo, che viene esaltato con la presenza di Alcantara©, il lussuoso materiale che offre una esclusiva esperienza al tatto, e che riveste infatti i sedili Performance Line neri, i pannelli delle portiere e il cruscotto. Infine, altri numerosi elementi confezionano un pacchetto che mette in risalto il temperamento sportivo di questo veicolo: DS Wings Nero opaco; griglia della calandra nero brillante; inserti guilloché “Clous de Paris” Nero opaco; telecomando con personalizzazione in trama DS; ancoraggi ISOFIX (sedile passeggero e 2 posteriori); volante e pomello in pelle pieno fiore; plafoniera LED; maniglie di sostegno sopra i sedili posteriori; aletta parasole con specchietti di cortesia a LED; tappetini anteriori e posteriori Performance Line; pedaliera in alluminio; soglie portiera in alluminio. Il listino ci indica che per avere una DS 3 Crossback Performance Line sarà necessario staccare un assegno da 27.450 euro (PureTech 100 manuale).