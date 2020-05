Dacia: ecco la nuova versione speciale 15th Anniversary

Di Dario Montrone giovedì 21 maggio 2020

Disponibile anche sul mercato italiano la speciale declinazione 15th Anniversary per le Dacia Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Duster

Per celebrare i quindici anni di presenza sul mercato europeo, Dacia ha introdotto la versione speciale 15th Anniversary per l'utilitaria Sandero Stepway con lo stile da SUV, la piccola station wagon Logan MCV, la monovolume Lodgy e la SUV compatta Duster. Esteticamente, i suddetti modelli nella speciale declinazione 15th Anniversary sono riconoscibili per il badge 15 Years, le calotte degli specchietti retrovisori esterni di colore nero laccato, i battitacco anteriori cromati e la gamma cromatica ampliata allo specifico colore Blu Iron per la carrozzeria.

L'abitacolo, invece, è caratterizzato dai dettagli di colore blu per le boccette d'aerazione, le maniglie interne delle porte, i tappetini, il cruscotto e la plancia. Inoltre, la versione speciale 15th Anniversary di Dacia prevede anche i cerchi 'flexwheel' da 16 pollici di diametro, gli stripping laterali sulla parte inferiore delle porte (ad eccezione della Lodgy) e gli stripping laterali sul tetto (solo in opzione per la Sandero Stepway), mentre la dotazione di serie è completa di retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico e sistema multimediale Media Nav con il display touch screen da 7,0 pollici, il navigatore satellitare integrato, la presa USB e il dispositivo Bluetooth.

Prezzi e motorizzazioni per Sandero Stepway, Logan MCV e Lodgy

La gamma della versione speciale 15th Anniversary di Dacia è già in vendita sul mercato italiano a partire da 13.650 euro per la Sandero Stepway, 15.200 euro per la Logan MCV e 17.150 euro per la Lodgy. A livello di motorizzazioni, sono previsti il propulsore 1.0 TCe da 100 CV solo nella configurazione Eco-G a GPL e il motore diesel 1.5 BluedCi da 95 CV per le Sandero Stepway 15th Anniversary e Logan MCV 15th Anniversary, più l'unità a gasolio 1.5 BluedCi da 115 CV per la Lodgy 15th Anniversary disponibile anche nella declinazione con l'abitacolo a sette posti.

Le specifiche della Duster 15th Anniversary

In vendita da 17.200 euro, la nuova Dacia Duster 15th Anniversary è proposta con il motore a benzina 1.0 TCe da 100 CV anche nella configurazione Eco-G a GPL, affiancato dal propulsore di pari alimentazione 1.3 TCe - dotato di FAP - da 130 CV e 150 CV di potenza, nonché dall'unità diesel 1.5 BluedCi da 115 CV anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4. Riconoscibile per lo stripping di colore nero del montante centrale e i cerchi in lega Maldive diamantati da 17 pollici di diametro, ha la dotazione di serie ampliata ai dispositivi Blind Spot Warning, Media Nav Evolution, Multiview Camera e Keyless Entry.