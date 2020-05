McLaren 600 LT Spider Segestria Borealis

Di Junio Gulinelli giovedì 21 maggio 2020

La nuova serie limitata della super sportiva scoperta inglese, destinata al mercato statunitense





Tutte gli esemplari della 600LT Spider che McLaren ha messo a disposizione del mercato statunitense sono stati già tutti venduti. Ora però l’attesa dei clienti d’Oltreoceano sarà brevemente interrotta con una serie limitata, a solo 12 unità, di una versione esclusiva, firmata dal dipartimento MSO, della supercar scoperta britannica.

Livrea esclusiva

Sotto la denominazione McLaren 600 LT Spider Segestria Borealis (il nome di una specie di ragno) si nasconde una serie di versioni speciali tutte caratterizzate da una livrea esclusiva ispirata all’aracnide velenoso. Grafiche e dettagli rifiniti in verde, o meglio “Napier Green” attraversano la carrozzeria dal frontale fino ai terminali di scarico al posteriore. Il colore di fondo p invece il nero “Borealis Black MSO Defined”, con sfumature in verde scuro che si possono apprezzare a seconda dell’angolo della luce.

Altri dettagli unici sono le pinze dei freni, anch’esse colorate a contrasto in verde, i cerchi neri a 10 razze e una serie di decorazioni che simulano la tela di ragno sugli specchietti retrovisori e sull’alettone posteriore.

Il pacchetto MSO Clubsport fa parte dell’allestimento, con sedili sportivi leggeri in fibra di carbonio, bulloni dei cerchi in titanio e diverse altre appendici e rifiniture in carbonio.

Dentro

All’interno la McLaren 600 LT Spider Segestria Borealis sfoggia cuciture e cinture a contrasto in verde per le tappezzerie in Alcantara. Tra gli altri accessori troviamo il volante specifico, il sistema audio Bowers & Wilkins a 12 altoparlanti, la telemetria per la pista, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio.

Cuore originale

Sotto il cofano, invece, nessuna novità. Anche questa inedita serie speciale della 600 LT Spider adotta il noto V8 da 3,8 litri da 600 CV di potenza e 620 Nm di coppia massima, inviati alle ruote posteriori attraverso la trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti. Scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge la velocità massima di 324 km/h.

Il prezzo parte da 275mila dollari, sarebbe a dire 151 mila euro al cambio.