Citroen C5 Aircross: ecco la versione speciale C-Series

Di Dario Montrone mercoledì 20 maggio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Citroen C5 Aircross C-Series, speciale declinazione per la SUV francese di dimensioni compatte

Dopo la piccola C3 Aircross, anche la SUV compatta Citroen C5 Aircross è disponibile nella versione speciale C-Series, riconoscibile esteticamente per il Pack Color nella declinazione Deep Red che prevede il colore rosso scuro ad effetto metallico per gli Airbump, gli inserti del paraurti anteriore e le barre sul tetto, nonché per il badge C-Series in rilievo sulle porte anteriori.

La nuova Citroen C5 Aircross C-Series è proposta nelle colorazioni Natural White, Pearl Black, Steel Grey, Pearl White e Platinium Grey per la carrozzeria, anche nella configurazione bicolore con il tetto a contrasto nella tinta Black, mentre per il pacchetto Pack Color sono previste anche le opzioni Silver e White con i suddetti elementi nei colori argento e bianco. Per quanto riguarda l'abitacolo, lo specifico allestimento comprende la plancia in Tep Grey dotata della cinghietta con impunture bianche, i sedili Advanced Comfort anch'essi con le impunture bianche e la fascia orizzontale a contrasto di colore rosso sulla parte alta degli schienali, più i tappetini dedicati sia anteriori che posteriori di colore nero con le impunture rosse.

L'equipaggiamento nello specifico

La dotazione di serie della nuova Citroen C5 Aircross C-Series è completa di Pack Drive Assist con i dispositivi Driver Attention Alert, Allerta Rischio Collisione, Commutazione Automatica dei Fari, Riconoscimento Esteso dei Limiti di Velocità e Regolatore di Velocità Attivo (con la funzione Stop&Go in abbinamento al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti), navigatore satellitare Connect Nav con le funzioni Connect Assist e Connect Play, sistema Keyless Access & Start con l'apertura delle porte e l'avviamento senza chiave, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, retrocamera Vision 180° e vetri posteriori oscurati.