Alfa Romeo: tutte le ultime novità di Giulia e Stelvio

Di Dario Montrone martedì 19 maggio 2020

Ecco il nuovo motore a benzina 2.0 TB da 250 CV, più la gamma Model Year 2020 delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio



Il brand Alfa Romeo ha aggiornato la gamma Model Year 2020 dei modelli Giulia e Stelvio, innanzitutto con il motore a benzina 2.0 TB da 250 CV di potenza - abbinato al cambio automatico AT8 ad otto rapporti - esente dal 'superbollo'. Il nuovo propulsore è proposto con la berlina italiana in abbinamento alla trazione posteriore, mentre la SUV media prevede la trazione integrale Q4.

Inoltre, la suddetta nuova motorizzazione è disponibile solo per i modelli Giulia Veloce e Stelvio Veloce di Alfa Romeo, riconoscibili per i paraurti specifici, le finiture Dark Miron della carrozzeria, i cerchi in lega dedicati, i sedili in pelle con i fianchetti regolabili e il volante sportivo in pelle dotato di 'shift paddles' in alluminio. Tra le novità figura anche l'unità a benzina 2.0 TB da 280 CV della Giulia Veloce in abbinamento alla trazione posteriore, più le nuove Giulia Quadrifoglio Model Year 2020 e Stelvio Quadrifoglio Model Year 2020 - con il confermato motore a benzina 2.9 V6 Bi-Turbo da 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima - in vendita rispettivamente a 90.500 euro e 100.500 euro.

Promozione speciale per l'allestimento Sprint

Infine, Alfa Romeo prevede anche la nuova promozione speciale per i modelli Giulia e Stelvio, ma solo nell'allestimento Sprint con le finiture Dark Miron, le pinze dei freni Brembo di colore nero, il volante sportivo in pelle e gli inserti in alluminio per la plancia, il tunnel centrale e i pannelli delle porte. Ad esempio, la Alfa Romeo Stelvio Sprint con il propulsore diesel 2.2 TD da 190 CV di potenza è in offerta al prezzo speciale di 44.000 euro, ben 12.000 euro rispetto al listino di 56.000 euro.