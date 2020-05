Ferrari riapre i Musei di Maranello e Modena

Di Francesco Irace martedì 19 maggio 2020

In linea con le nuove disposizioni governative post-lockdown, Ferrari annuncia di aver riaperto i Musei. Dopo la chiusura straordinaria del 24 febbraio, decisa nel rispetto delle direttive della Regione Emilia-Romagna per contrastare l’emergenza sanitaria, il Museo Ferrari di Maranello e il Museo Enzo Ferrari di Modena sono stati preparati ad accogliere nuovamente i visitatori con una serie di misure studiate per tutelare il loro benessere e quello dello staff, che garantiscono un’esperienza di visita completa delle mostre “Ferrari at 24 Heures du Mans”, “Hypercars” e “Grand Tour”.



Misure di sicurezza

Oltre alle disposizioni previste dal recente decreto ministeriale, sono introdotte delle ulteriori misure pensate appositamente per le due strutture museali e ispirate al programma “Back on Track” di Ferrari. All’ingresso, ad esempio, a tutti i visitatori viene misurata la temperatura attraverso un termoscanner. In caso di un valore superiore alla norma, sarà possibile ripianificare la propria visita. L’uso della mascherina è obbligatorio, a eccezione dei bambini minori di 6 anni, e coloro che ne sono sprovvisti possono riceverne una gratuitamente dal Museo. Un percorso contrassegnato da una segnaletica orizzontale aiuta il visitatore a rispettare le regole di distanziamento interpersonale.



Entrata gratis per operatori sanitari

Per agevolare l’accesso contingentato, la biglietteria online sui siti dei Musei consente di prenotare la propria fascia oraria di visita e di acquistare il biglietto. Anche in questa occasione Ferrari ha voluto dimostrare la propria gratitudine nei confronti del personale medico in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Per tutto il 2020 gli operatori sanitari avranno infatti la possibilità di accedere gratuitamente ai Musei, mentre i loro famigliari usufruiranno di una tariffa agevolata.