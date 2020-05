Jaguar: una serie di video sulla progettazione della I-Pace

Di Tommaso Giacomelli martedì 19 maggio 2020

Jaguar ha rilasciato una serie di 4 video in cui si analizzano scrupolosamente i passaggi che portano alla creazione della I-Pace, il Suv elettrico del Marchio britannico

Una nuova serie di video Masterclass di Jaguar, mostrano i processi di progettazione della I-Pace, il SUV elettrico del nobile Marchio britannico. Questi prodotti nascono per incentivare la creatività e sviluppare le competenze pur rimanendo a casa, in tempo di Coronavirus. La serie di video è stata sviluppata con il supporto dei designer Jaguar, ed è stata suddivisa in quattro parti per la creazione della I-Pace. Si parte con le iniziali fasi di progettazione, si passa poi alla consulenza di esperti nel settore, fino ad arrivare alle varie indicazioni di ciascuna delle discipline presenti nei filmati.



I passaggi della creazione

Esattamente come avviene nel design studio, il processo inizia con gli schizzi della vettura. Dominic Najafi, Chief Creative Designer, mostra in un tutorial come disegna la Jaguar I-PACE partendo da un foglio e una matita. Dopo di che, lo schizzo passa nelle mani di Matthew Beaven, Chief Exterior Designer, che trasforma il bozzetto preliminare in un render digitale utilizzando Photoshop. Il terzo filmato osserva il lavoro di Chris Scholes, Senior Alias Modeller, mentre crea una prima proposta di design esterno, trasformando il render digitale in 2D in superfici 3D attraverso il software Autodesk Alias. Infine, Elliot Brett, CG Artist del team design Visualisation, dà vita alla I-PACE, illustrando in dettaglio il passaggio dallo storyboard all'animazione.



I video

